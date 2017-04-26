«Samsung Electronics Украина» представила новые продукты во время Samsung Innovations 2017. Мероприятие прошло 25 апреля в концертном зале Stereo Plaza. В числе гостей оказались партнёры компании, журналисты, блогеры и VIP-гости.

Посетители получили возможность первыми в Украине познакомиться с новыми устройствами Samsung: флагманскими смартфонами Galaxy S8 и S8+, линейкой телевизоров Samsung QLED TV, холодильниками, стиральными машинами с поддержкой технологии AddWash и инновационными пылесосами. Приятным дополнением к программе мероприятия стало выступление звёзд украинской эстрады — мультиартиста MONATIK и Веры Брежневой.

Стоит отметить, что лицом рекламной кампании Galaxy S8 | S8+ в Украине стала певица, актриса, телеведущая, посол Доброй Воли ООН Вера Брежнева.

«Cегодня мы отмечаем не только запуск новых продуктов в Украине, но и начало новой эпохи познания мира и получения нового опыта с помощью продуктов Samsung. В Galaxy S8 | S8+ мы переосмыслили то, каким должен быть смартфон, продемонстрировали новое восприятие богатства цветовой гаммы и непревзойденный стильный дизайн телевизоров QLED, показали, как инновации в бытовой технике делают жизнь намного проще и комфортнее. Samsung верна своему обязательству предоставлять потребителям качественные инновационные продукты и новый опыт их использования в повседневной жизни. - отмечает Джей Сул Ю, президент компании «Samsung Electronics Украина».

Смартфоны Galaxy S8 | S8+

Новая линейка флагманских смартфонов состоит из Galaxy S8 с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймового Galaxy S8+. Устройства лишились механической кнопки на лицевой части и получили современный дисплей c ультратонкими рамками и без резких углов. Из-за этого пользователи могут знакомиться с контентом, полностью погружаясь в происходящее, а одновременная работа с несколькими задачами стала ещё удобнее. Задняя и передняя части смартфонов защищены надёжным стеклом Corning® Gorilla® Glass 5, а сам корпус не подвержен влиянию воды и пыли, что подтверждает стандарт IP68.

Смартфоны также получили усовершенствованные камеры: фронтальная на 8 Мп f1.7 камера с «умным» автофокусом и основная 12 Мп f1.7 Dual Pixel камера с оптическим стабилизатором изображения. Делать хорошие снимки получится даже в условиях плохой освещённости.

Флагманы стали первыми в индустрии смартфонами с 10-нанометровым процессором. Такое решение обеспечивает повышенную скорость работы и энергоэффективность.

Смартфоны поддерживают платформу безопасности Samsung Knox и предлагают широкий выбор внедрённых биометрических технологий. Среди них: сканер радужной оболочки глаза, сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лица. Сканер радужной оболочки глаз в Samsung Galaxy S8 | S8+ обеспечивает высокий уровень удобства и безопасности. Технология позволяет надежно защитить личные данные, а также с лёгкостью разблокировать смартфон.

Galaxy S8 и S8+ совместим с новым Gear VR с контроллером, созданным компанией Oculus. Контроллер обеспечивает удобство взаимодействия с интерактивным VR контентом с помощью одной руки. При этом Galaxy S8 также можно подключить к новой камере Gear 360 для создания 360-градусных 4К-видео и 15-мегапиксельных снимков, а также трансляции контента в реальном времени.

QLED телевизоры Samsung

Новая линейка инновационных телевизоров Samsung QLED TV представлена 10 моделями с плоскими и изогнутыми экранами диагональю от 49 до 88 дюймов. Устройства поддерживают новый стандарт HDR10+, имеют максимальную яркость 1500-2000 нит и технологию антибликового покрытия.

Samsung создала серию телевизоров QLED TV с учётом потребностей современных пользователей. Технология квантовых точек позволяет достичь более высокого уровня яркости в сравнении с предыдущими моделями, богатую цветовую гамму и стабильность цветопередачи. Устройства линейки обладают усовершенствованными углами обзора и отличаются 100% цветовым охватом, что обеспечивает глубокие оттенки чёрного и богатую детализацию картинки. За счёт этого контент выглядит максимально естественно.

Стиральные машины с технологией Add Wash

Стиральные машины Samsung с поддержкой технологии Add Wash позволяют пользователям добавлять бельё или ополаскиватель в барабан в любой момент цикла через специальную дверцу. В то же время благодаря технологии Eco Bubble обеспечивается бережный уход даже за самыми деликатными тканями и эффективная борьба с пятнами.

Особого внимания заслуживает новая модель стиральной машины Samsung Add Wash с сенсорной панелью управления.

Холодильники с технологией Space Max

Главная особенность холодильников Samsung с технологией Space Max — наличие до 60 литров дополнительного пространства при неизменных внешних габаритах. Модели также поддерживают технологию Twin Cooling PlusTM, которая предполагает использование двух независимых контуров охлаждения — отдельно для холодильной и морозильной камер. Такая особенность обеспечивает оптимальный уровень влажности для сохранения свежести продуктов.

Пылесосы Samsung

Новинкой 2017 года для Samsung станет робот-пылесос VR9300. Устройство оснащено новым мотором Digital Inverter, который делает его в 80 раз мощнее других моделей аналогичного класса. Управлять уборкой с VR9300 можно в любом месте. Для этого нужно наличие Wi-Fi подключения и установленного приложения.

Samsung также представила новый беспроводной вертикальный пылесос POWERstick VS6000. В отличии от других вертикальных пылесосов, его сила всасывания в три раза мощнее, что обеспечивает всасывание малейших частичек пыли и грязи. Благодаря технологии EZClean можно аккуратно и удобно изъять пыль из пылесборника и вращающейся щетки, а простота использования позволит осуществить уборку с минимальными усилиями.