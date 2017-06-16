15 июня в кинотеатре «Оскар» журнал «Фокус» представил свой летний арт-проект. В этом году «Фокус» выбрал особенный формат, в котором переплелись живопись, музыка, поэзия, кино и мода. Впервые в Украине состоялся допремьерный показ анимационного фильма-баллады «Причинна», созданного художником Андреем Щербаком по мотивам одноименной поэмы Тараса Шевченко.

Про впечатления от фильма рассказал заместитель председателя экспертной комиссии Госкино Алик Шпилюк: «Я в восторге от фильма. Этот проект для меня - одно из самых высоких достижений украинской анимационной школы. Особенно ценно, что фильм стал дебютом молодого талантливого автора. Я рад, что в Андрея поверили и поддержали такие профессионалы, как генеральный продюсер Геннадий Кофман и художественный руководитель проекта Елена Касавина. Команде удалось в очень короткие сроки создать уникальный и захватывающий фильм, которого, я уверен, ждет большой международный успех».

На кинопоказе побывали культурные деятели, представители украинского кинематографа, политики, бизнесмены, общественные деятели и медийные персоны. На вечере присутствовали партнеры и друзья издания, а также представители ведущих СМИ Украины.

Главный посыл нынешнего арт-проекта – возрождение классического искусства в новом современном свете. «Основы национальной культуры - такие, как творчество Тараса Шевченко, должны постоянно переосмысливаться и получать новые прочтения в образах современного театра, кино, музыки, живописи. У каждого нового поколения украинцев должен быть свой Кобзарь, говорящий на современном языке - как, например, у каждого поколения британцев есть свой бард - Шекспир. Мы надеемся, что наш арт-проект анимационный фильм "Причинна" станет первым шагом к созданию вечного цикла реинкарнаций творчества отцов украинской культуры. И мы уверены, что зрители этого фильма в нашей стране и на международных фестивалях смогут услышать неожиданно молодой голос нации, говорящей словами и образами Тараса Шевченко», - отметил генеральный директор "Фокус Медиа" Никита Потураев.

Мероприятие провел известный телеведущий Владимир Остапчук. Арт-куратором проекта выступила Оксана Цыбка (Galerie Les Noms). О важности арт-проектов «Фокуса» рассказал генеральный директор «Фокус Медиа» Никита Потураев. Во время официальной части мероприятия с подробностями о подготовке и ценностях киноленты выступила творческая команда фильма, а именно режиссер, художник-постановщик и автор сценария Андрей Щербак, глава кинокомпании «МаГиКа-фильм», продюсер Ольга Бесхмельницына, художественный руководитель Елена Касавина и композитор Татьяна Шамшетдинова.

Также в рамках презентации арт-проекта состоялась выставка картин, иллюстрация и кадров из фильма «Причинная». Специальными гостями вечера с музыкальной программой стала группа «Shopping Hour», принимавшая участие в создании аудиосопровождения к фильму. Во время неофициальной части состоялся дизайнерский показ украинского бренда «Foberini», который воплотил образы из киноленты в стильной и современной женской одежде.

«Фокус» благодарит партнеров мероприятия: ТМ «Арарат», ювелирный бренд SOVA jewelry house, модельное агентство New Models management.

Никита Потураев, генеральный директор Фокус Медиа

Андрей Щербак, режиссер анимационного фильма "Причинна"

Татьяна Ларина, Никита Потураев, Юлия Андреева (слева направо), журнал "Фокус"







Татьяна Шамшетдинова, автор музыки к анимационному фильму "Причинна"

Владимир Нечипорук, генеральный продюсер UFW

Оксана Цыбка, арт-куратор проекта "Причинна"

Владимир Остапчук, ведущий вечера

Ольга Бесхмельницына, Елена Касавина, Андрей Щербак, Татьяна Шамшетдинова (слева направо), творческая команда фильма-баллады "Причинна"

Дмитрий Чекалкин, шоумен

Алик Шпилюк, заместитель председателя экспертной комиссии Госкино

Показ от национального бренда вышиванок Foberini

Татьяна Ларина, Оксана Цыбка, Юлия Андреева, Геннадий Кофман (слева направо), Ольга Бесхмельницына (справа)

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