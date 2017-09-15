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Главная » Презентации и спецпроекты » Корпоративные новости Журнал «Фокус» подвел итоги спецпроекта «Формула успеха»

Корпоративные новости Журнал «Фокус» подвел итоги спецпроекта «Формула успеха»

<span class="label">Корпоративные новости</span> Журнал «Фокус» подвел итоги спецпроекта «Формула успеха»

13 сентября в Frat Social Club состоялся квартирник с участниками спецпроекта журнала «Фокус» «Формула успеха». В редакционном проекте 7 лидеров мнений выступили в роли коучей. Свои истории в формате коротких видеоинтервью рассказали Гарик Корогодский, Дмитрий Борисов, Дмитрий Дубилет, Кирилл Куницкий, Сергей Кузин, Артемий Сурин и Слава Баранский

15.09.17 32
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Целью проекта было вывести действующую формулу успеха и помочь зрителям взглянуть на жизнь деловых людей с новой стороны.  Все герои в своих рассказах отметили, что такие факторы как воспитание, образование, окружение, внешний вид, менторы и smart-досуг тем или иным способом повлияли на их становление.

Виктория Светлова

«Нам удалось показать, какая она на самом деле, реальная жизнь бизнесменов, работающих сегодня в Украине. Интервью подкупают своей честностью и открытостью, с которыми наши герои рассказали о пути к успеху», - отмечает директор «Фокус Медиа» Виктория Светлова.

Артемий Сурин, Гарик Корогодский

Сергей Кузин

Кирилл Куницкий

На квартирнике присутствовало четверо участников проекта. Вместе с гостями вечера Гарик Корогодский, Артемий Сурин, Сергей Кузин и Кирилл Куницкий еще раз вспомнили самые запоминающиеся моменты и яркие цитаты, которые прозвучали во время проекта, а также пообщались на тему, как увидеть и реализовать возможности. Спикеры открыто отвечали вопросы гостей мероприятия, а они иногда были откровенно провокационными. Так, например, Гарик Корогодский сказал, что модные бизнесы зачастую не приносят прибыли, Кирилл Куницкий рекомендовал поменять окружение, чтобы ускорить рост своего дела, а Артемий Сурин на собственном примере объяснил, как важно, работая на себя, не превратиться в раба. Дискуссию модерировала соосновательница онлайн-медиа bit.ua Татьяна Гринева.

После окончания двухчасовой беседы у гостей квартирника была возможность лично пообщаться со спикерами, услышать небанальные советы, поделиться собственными мыслями и бизнес-идеями.

«Фокус» благодарит спонсора спецпроекта «Балтика 7».

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