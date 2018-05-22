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"Камера-Зверь" - Xiaomi представил в Украине новый Redmi Note 5

"Камера-Зверь" - Xiaomi представил в Украине новый Redmi Note 5

Доступный по стартовой цене 6 499 грн, Redmi Note 5 задает новый стандарт для смартфонов бюджетной ценовой категории

22.05.18 9
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16 мая 2018 г. мировой технологический лидер компания Xiaomi официально презентовал свой новый Redmi Note 5 по стартовой цене 6 499 грн. Ключевая особенность новинки – невероятно мощная камера, обеспечивающая потрясающее качество изображения и производительность, ранее недоступные в данном ценовом сегменте.

Получивший прозвище "Камера-Зверь", Redmi Note 5 в очередной раз подтверждает приверженность Xiaomi лучшим технологиям по доступной цене. Новый смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 636 и обладает возможностью делать снимки на уровне флагманских моделей. Благодаря двойной камере, увеличенному размеру пикселя - 1,4 мкм и технологиям искусственного интеллекта (доступным как для основной, так и для фронтальной камеры), Redmi Note 5 представляет собой фактически полноценный фотоаппарат, способный делать качественные снимки в любых условиях в любое время суток.

"Мы искренне рады представить всем Mi-фанам в Украине этот, один из безусловно лучших сегодня продуктов на рынке, - отмечает СЕО ГК "Алло" Максим Раскин. Я нисколько не сомневаюсь, что новый Redmi Note 5 станет настоящим хитом для всех, кому важны производительность и высокое качество снимков по доступной цене!".

Более четкие фото и быстрая фокусировка даже при слабом освещении

В Redmi Note 5 используется двойная камера, обычно применяемая лишь во флагманских смартфонах. Размер пикселя основной 12 МР матрицы составляет 1,4 мкм, что позволяет захватывать больше света и получать качественные снимки даже в условиях недостаточной освещенности.

Благодаря технологии Dual Pixel, также обычно используемой в профессиональных камерах dSLR, Redmi Note 5 обеспечивает быструю автоматическую фокусировку – чтобы пользователь не упустил лучший момент для съемки!

Каждый пиксель 12 МР матрицы содержит два фотодиода (полупроводниковые элементы, которые преобразовывают свет в электрический ток), в результате чего общее количество фотодиодов составляет 24 миллиона, что почти в 30 раз больше, чем у традиционных КМОП-матриц с аналогичным разрешением. Больше фотодиодов – быстрее фокусировка!

Фронтальная камера Redmi Note 5 оснащена 13 МР матрицей и светодиодной селфи-вспышкой. В режиме "портрет" как фронтальная, так и основная камеры снимают с последней инновацией компании – функцией Beautify 4.0. Это режим с различными эффектами для идеальных "луков" - при котором камера сама определяет, какой макияж будет смотреться максимально естественно и профессионально! Даже без второго датчика фронтальная камера обеспечивает отличный эффект бокэ в портретном режиме благодаря технологии искусственного интеллекта, позволяющей отделить объект съемки от фона.

Мощный и эффективный процессор Qualcomm Snapdragon 636

В Redmi Note 5 используется новейшая платформа Qualcomm Snapdragon 636, основанная на технологическом процессе 14 нм. Благодаря архитектуре Kryo 260, максимальной тактовой частоте 1,8 ГГц и графическому процессору Adreno 509, пользователи получают более высокую производительность - вне зависимости от того, редактируют ли они большие таблицы или играют в "тяжелые" игрушки.

В целом, производительность Snapdragon 636 увеличилась на 40% по сравнению со своим предшественником Qualcomm Snapdragon 630 – при том, что его энергоэффективность осталась на прежнем высоком уровне.

Кроме того, Redmi Note 5 является первым устройством семейства Redmi, в котором используется микросхемы памяти LPDDR4X DRAM, обычно доступные только на флагманских моделях. Благодаря быстрой динамической памяти DRAM объемом до 4 ГБ, Redmi Note 5 может работать с несколькими приложениями одновременно и более плавно переключаться между ними.

Новинка оснащена также 5,99-дюймовым FHD + 18:9 экраном, емкой 4000 мАч батареей и функцией быстрой зарядки. С новейшей операционной системой MIUI 9 на базе Android Oreo Redmi Note 5 позволит пользователям полностью скрывать навигационную панель для максимального увеличения области отображения.

На сегодняшний день Redmi Note 5 представлен в двух версиях: 3 ГБ + 32 ГБ и 4 ГБ + 64 ГБ. Смартфон доступен в трех цветах: голубом, золотом и черном. Простой и элегантный силиконовый чехол входит в комплект поставки каждого устройства.

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