На семерых. Что предлагает обновленный Mitsubishi Outlander

А что внутри?

В Украину Mitsubishi привозят авто, сделанные в Японии. Можно выбрать между двумя вариантами бензиновых моторов — объёмом 2 и 2,4 л. Это те же моторы, что и в предыдущей версии, так что не стоит ожидать рекордов экономности. Зато можно заправляться 92-м бензином.

Как и у всех новых Mitsubishi, внешность Outlander выполнена в стиле Dynamic Shield: хромированный декор передней части кузова по форме напоминает букву Х. По задумке производителя такой дизайн должен подчёркивать мощь и динамику машины. Спору нет, выглядит внушительно, хотя на дорожных испытаниях уже был замечен Outlander нового четвертого поколения с новой многоярусной светотехникой.

Мы взяли на тест максимальную комплектацию Outlander Ultimate с вариатором, бензиновым мотором 2,4 л мощностью 167 л. с. и полным приводом. Стоит такая машина в Украине 789 тыс. грн. У автомобиля бесключевой доступ, новый бампер, а фары ближнего/дальнего света, как и противотуманки, светодиодные. Обновлённые 18-дюймовые легкосплавные диски придают автомобилю современный вид. Есть рейлинги на крыше и новые накладки на задний бампер. Форму заднего спойлера конструкторы оптимизировали, удлинив его для улучшения аэродинамических характеристик.

Одно из главных достоинств Outlander — клиренс 215 мм. Это один из самых больших дорожных просветов у авто, которые нам доводилось тестировать. При посадке в столь высокую машину нужно быть аккуратным, чтобы не запачкать брюки: у этого кроссовера пороги не прикрыты дверью. Зато салон радует подогревом передних сидений, руля и лобового стекла.

В целом интерьер у автомобиля простой и сдержанный. Кресла оснащены боковой поддержкой, а в сиденье водителя дополнительно можно изменять изгиб спинки. Задние двери открываются не очень широко, но внутри достаточно места, поэтому комфортно.

Сиденья второго ряда можно двигать вперёд/назад, у них регулируется наклон. Также у задних пассажиров есть свои дефлекторы обдува, а вот подогрева задних сидений нет.

В тестовой машине также был электроуправляемый люк, создающий светлую, приятную атмосферу в салоне, и декоративные вставки под карбон, напоминающие, что максимальная скорость этого кроссовера почти 200 км/ч.

Наша модель также оборудована круиз-контролем (которым, впрочем, уже никого не удивишь), камерой кругового обзора и электронным парковочным тормозом. Мультимедийная система оснащена 8-дюймовым экраном, который с момента последнего рестайлинга вырос на дюйм. При помощи тачскрина на нём можно управлять аудиосистемой с 8 динамиками и контролировать основные показатели авто, например, расход топлива. Штатной навигации, к сожалению, нет. Зато на передней панели появилось гнездо USB. Дизайнеры продумали специальное место, куда можно положить ключ от машины, а вот нишу для мобильного телефона не предусмотрели. То есть подзарядить смартфон можно, но куда его при этом положить — неясно.

Одно из главных достоинств Outlander — большой багажник с электроприводом. Солидного объёма достигли, разместив запасное колесо под днищем. А если сложить последний ряд сидений, получится ровный пол, можно комфортно спать ночью.

В дорогу!

За рулём чувствуешь себя спокойно и уверенно благодаря хорошей обзорности и большим зеркалам заднего вида, которые мониторят слепые зоны. Если в слепой зоне находится другая машина и вы включаете поворотник, Outlander звуком предупреждает об опасности. Есть и система предотвращения столкновений во время парковки: по периметру автомобиля стоят 8 сенсоров, а ночью оптика хорошо освещает дорогу.

В целом это надёжный и безопасный семейный кроссовер с сильным характером, перемещающий с комфортом по разным дорогам. Он уютный, с лёгким рулём и хорошей подвеской, у которой новые настройки и амортизаторы большего диаметра. Воздухозаборник находится настолько высоко, что можно, не боясь, заезжать в лужи после ливня. Ездить по бездорожью можно также спокойно: углы съезда/въезда больше 20 градусов, к тому же есть система полного привода Super-All Wheel Control, которая до этого стояла только на Eclipse Cross. У неё четыре варианта режимов работы: eco (моноприводный, который автоматически переключается на полный привод), normal (постоянный полный привод), snow и gravel.

Динамики автомобиля вполне хватало как для быстрого разгона на перекрёстках, так и для обгонов на трассе. Под рулём у нашего Outlander находился лепестковый переключатель передач, но работа бесступенчатого вариатора не вызывала никаких вопросов, поэтому возможностью ручного переключения передач воспользоваться так и не пришлось.

Одно из главных достоинств этого авто — идеальные тормоза: если нужно затормозить плавно, машина останавается ровно в той точке, где мы хотим, без рывков, а если необходимо резко остановиться, большой автомобиль моментально замирает, при этом вещи не летают по салону. Не знаю, как японцы этого добились, но качество торможения заслуживает уважения.

Мы преодолели на Outlander 1,5 тыс. км, проехав на нём из Киева в Ивано-Франковск и обратно, главным образом по трассе. Расход в дневное время меня пугал цифрой 12 л на 100 км, но вечером скорость пришлось снизить, так что расход топлива упал до 8 л. Средний показатель за поездку составил 10,4 л на 100 км, для кроссовера с полным приводом это приемлемо.

Основные характеристики:

компактный кроссовер с полным приводом;

двигатель бензиновый атмосферный 2 л /145 л. с. или 2,4 л / 167 л. с.;

разгон до 100 км/ч от 10,5 сек.;

заявленный средний расход топлива в смешанном цикле — от 8,1 л / 100 км;

цена: 539–789 тыс. грн.

— Три ряда сидений и просторный салон

— Сиденье с поясничной поддержкой

— Люк с электроприводом

— Высокий клиренс

— Проходимость

— Устаревший дизайн передней панели

— Пороги не прикрыты дверью

Вердикт Фокуса

Машина с семейными ценностями: вместительная, комфортная и проходимая