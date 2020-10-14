Тест-драйв Mazda CX-5: идеальный городской кроссовер — неужели это он? (видео)

Мазда СХ-5 с момента своего появления на рынке в 2012 году стала бестселлером бренда. Стоит отметить, что первое поколение модели и сегодня легко встретить на наших дорогах, и автомобиль не выглядит морально устаревшим. СХ-5 второго поколения была представлена в 2017 году, прошла рестайлинг в 19-ом и получила обновление в 20-ом. Нам на тест дилер любезно предоставил самую свежую Мазду СХ 5 в максимальной комплектации TOP 4 WD - с полным приводом, двигателем на 2,5 литра и полным пакетом опций.

Дух движения: как выглядит Mazda CX-5

Визуально новинка отличается 19-дюймовыми колесами с дисками антрацитового цвета и плоским логотипом, в котором спрятаны радары систем безопасности. Машину украшает светодиодная оптика, а наша комплектация может похвастать еще и системой адаптивного освещения (видимость в темноте, стоит отметить, великолепна). Однако LED фары главного и противотуманного света устанавливаются на все комплектации, начиная с базовой.

Дизайн Мазда СХ-5 создан согласно идеологии KODO- дух движения. И действительно: эта машина выглядит динамично, даже когда просто стоит на парковке. Выразительный, смелый и в то же время элегантный облик.

Видео: Вадим Беев

Кроссовер среднеразмерный: длина - 4,55, ширина - 1,840 м, дорожный просвет с колесами R 19, как у нас, - 200 мм. СХ-5 не выглядит ни слишком массивным, ни недостаточно большим. Иными словами, он вполне солиден для взрослого человека, и не пугающе велик для водителя, ранее имевшего дело лишь с машинами поменьше.

Отдельного упоминания заслуживает лакокрасочное покрытие. Три фирменных цвета - Soul Red Crystal, Machine Gray и Polymetal Gray - созданы с использованием технологии TAKUMI-NUR: трехслойное покрытие, состоящее из отражающего, полупрозрачного и прозрачного слоев, что создает особую игру света и тени и глубокий, переливающийся цвет. При этом доплат за эти цвета у Мазды нет. То есть заказать машину в таком исполнении можно за ту же цену, что и в стандартной краске.

Лаконично и современно: салон Mazda CX-5

Упомянутый "Дух движения" царит и в салоне. Интерьер лаконичный, функциональный и стильный. Модный черный потолок, есть люк, безрамочное зеркало с автоматическим затемнением. Ну и привилегия топ комплектации - кожа Nappa в отделке салона. Все сидения имеют подогрев, а передние еще и вентиляцию - полезная опция летом. Углы наклона задних сидений можно регулировать. Багажник достаточно вместительный, и что приятно - имеет электропривод с возможностью программировать угол открывания.

В обновленной версии слегка подрос экран мультимедийной системы - теперь он 8-дюймовый. Сама система MZD Connect поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, имеет навигацию и выводит на экран картинку камер кругового обзора.

В верхних комплектациях есть проекционный дисплей на лобовое стекло и дополнительный 7-дюймовый цветной дисплей по центру щитка приборов. Меломанов порадует аудиосистема объемного звучания BOSE.

В общем все - как и положено в современном автомобиле хорошего класса.

Контролируемая резкость: как едет Mazda CX-5

Любая Мазда считается машиной для активного водителя. А наша СХ-5 - я бы сказала, для очень активного водителя, который любит резкие старты, перестроения и вообще быструю езду. Атмосферный мотор SKYACTIV на 2,5 литра и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия обеспечивают СХ-5 отличную динамику. Про трансмиссию стоит сказать отдельно: SKYACTIV-DRIVE , как заявляют конструкторы, сочетает в себе лучшие качества обычного автомата, бесступенчатой трансмиссии и коробки переключения передач двойного сцепления. На практике это проявляется очень плавной, совершенно незаметной работой коробки в обычном режиме, и приятной резкостью в режиме Sport, который включается отдельной кнопкой.

При этом кроссовер очень легко рулится, он абсолютно маневренный и легкий в управлении. В общем, в процессе вождения понимаешь, что философия Мазда - "водитель и автомобиль одно целое" - это не просто красивые слова. С этой машиной вы и правда будете ощущать себя одним целым. Процессы разгона и торможения полностью контролируемы, предсказуемы, ну а электронные опции делают их еще и максимально безопасными.

Что касается модернизированной подвески SKYACTIV-CHASSIS, то по ощущениям она ближе к жесткой. Но не в смысле, что вас трясет на ямах - ямы как раз сглаживаются достойно, и шумоизоляция на высоте. А в смысле, что это не диван, покачивающийся на волнах. Это сбитый спортивный автомобиль, заточенный на стремительный стиль езды.

Предупредит и затормозит: какие опции есть в Mazda CX-5

А теперь про системы помощи водителю, которыми может похвастать этот автомобиль. Уже в базе Мазда СХ-5 оснащена системой G-Vectoring Control Plus, которая существенно повышает устойчивость и управляемость автомобиля в поворотах и на скользкой дороге. В топовых комплектациях устанавливаются:

система безопасного торможения в городе и на шоссе с функцией распознавания пешеходов (работает на скорости от 4 до 80 км/час) (SCBS)

система контроля "слепых зон" зеркал, которая не только предупреждает о наличии автомобилей в соседних полосах, которые движутся в том же направлении, но и о наличии препятствий при движении задним ходом (BSM)

система предупреждения о поперечном движении сзади (помогает, к примеру, при выезде с парковки) (RCTA)

система удержания авто в полосе движения с подруливанием (LDWS+LKA)

адаптивный круиз контроль с функцией STOP&GO

система адаптивного освещения (ALH)

система автоматического отключения и перезапуска двигателя с целью экономии горючего i-STOP

система полного привода i-ACTIV AWD использует 27 сенсоров для выявления неблагоприятных дорожных условий и корректирует работу подвески для обеспечения максимальной безопасности езды

Комплекс этих опций бережет ваши нервы и помогает даже начинающему водителю избежать неприятных ситуаций на дороге.

От 28 тысяч долларов: комплектации Мазды СХ-5

СХ-5 интересна тем, что неплохо укомплектована уже в "базе". Стартовая комплектация TOURING 2WD с передним приводом и 2-литровым двигателем сейчас продается за 789 900 грн (примерно 28 000 долларов) и оснащена LED-фарами главного и противотуманного света, двухзонным климат-контролем и электроприводом багажника, круиз контролем, системой автоматического перезапуска двигателя, системой G-Vectoring Control Plus, системой помощи при движении вгору, мультимедийной системой MZD Connect. Есть вариант базовой комплектации с мотором 2,5 литра - за 829 000 грн.

Следующая комплектация - TOURING 4WD - с полным приводом - стоит 857 700 грн (около 30 000 долларов). Далее следует STYLE+ 4WD - полный привод, двигатель 2,5 - проекционный дисплей, дополнительный дисплей на приборной панели, системы безопасного торможения и контроля слепых зон, диски R19 - стоимостью 1 037 400 грн (около 37 000 долларов). И, наконец, наша тестовая машина в максимальной комплектации TOP 4WD в данный момент обойдется в 1 128 900 или 40 000 долларов.

Однако из своего опыта проведения авто тестов могу сказать, что ощущения от вождения этого кроссовера на уровне брендов с ценами на порядок выше.

Технические характеристики Mazda CX-5 в комплектации TOP 4WD