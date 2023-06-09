Украинское Монако: история престижной международной гонки Гран-при Львова (фото)

Трассу гонки Leopolis Grand Prix проложили прямо по брусчатым улицам Львова. В соревнованиях принимали участие звезды автоспорта 30-х годов.

Гран-при Монако – самая известная и престижная гонка "Формулы-1". Главной изюминкой ее является трасса, проложенная по городским улицам. Не все знают, что почти сто лет назад аналогичные городские гонки класса "Формула" проходили и на территории Украины. Речь идет о Гран-при Львова – одном из наиболее сложных соревнований своего времени.

Афиша первого Гран-при Львова Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

В эти дни 90 лет назад прошел последний Гран-при Львова (Leopolis Grand Prix). Фокус решил рассказать об этой необычной гонке.

Львовский треугольник

Первые гонки в находившейся под властью Польши Галичине начали проводить с 1925 года: именно тогда прошло соревнование "Стрый – Великая Воля". Вскоре его маршрут продлили до Львова, а в 1927 году поступило предложение провести гонку и в самом городе.

Трассу Leopolis Grand Prix прозвали Львовским треугольником Фото: Lviv.Media

Следует отметить, что Гран-при Монако тогда еще не существовало – его задумали в 1928 году, а провели годом позже. Львов мог быть первым, однако подготовка соревнований затянулась, и их смогли провести только в 1930 году.

Трассу Leopolis Grand Prix длиной 3041 м проложили по улицам Витовского, Стрыйской и Гвардейской (сейчас – Героев Майдана). Из-за характерной формы ее прозвали Львовским треугольником. Дорожное покрытие не меняли – оставили обычную брусчатку. Трасса отличалась немалым перепадом высот, а 800 метров ее проходили по трамвайной линии и рельсы на время гонки не снимали. Дистанция в разные годы насчитывала от 50 до 100 кругов, средняя скорость на ней достигала 90 км/ч, а максимальная – 160 км/ч.

Часть трассы проложили по трамвайным рельсам Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Звезды мирового автоспорта в Гран-при Львова

Старт первому Гран-при Львова дали 8 сентября 1930 года. Дату выбрали не очень удачно, ведь в эти же дни проходил Гран-при Италии на знаменитом автодроме Монца, поэтому иностранных гостей не было, а на старт вышло всего 5 машин.

Bugatti на улицах Львова Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Тем не менее, соревнования посетили около 50 тысяч зрителей – это при том, что всего во Львове на то время жило 300 тысяч человек. Многие горожане наблюдали за гонкой прямо с балконов своих домов.

Городские власти закупили современные хронометры и уделили внимание безопасности – завезли 400 тонн песка в мешках для ограждений и направили на мероприятие 500 полицейских. За все время в Гран-при Львова не травмировался не один пилот – это редкость для тех лет.

На брусчатке болиды разгонялись до 160 км/ч Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Победителем первого Leopolis Grand Prix стал поляк Хенрик Лиефельдт на 100-сильном Austro Daimler ADR6. Второе место занял граф Мауриций Станислав Потоцкий на Bugatti Type 35.

Хенрик Лиефельдт победил в первом Гран-при Львова Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Успех первой гонки подтолкнул организаторов продолжить работу. Они сделали выводы и в 1931 году перенесли Гран-при на июль – чтобы он не пересекался с другими гонками. Мало того, его включили в чемпионат "Формула Либре" (это была европейская предвестница "Формулы-1").

На этот раз стартовали уже 7 машин. Однозначным фаворитом был немецкий асс Ганс Штук на мощном 225-сильном Mercedes SSK конструкции Фердинанда Порше. Именно он без проблем и выиграл гонку.

Ганс Штук Фото: Wikipedia Рудольф Каррачиола Фото: Wikipedia

В 1932 году Штук вернулся во Львов на усовершенствованном 300-сильном Mercedes SSKL и у него появился достойный соперник – лучший гонщик тех лет Рудольф Караччиола. Он выступал на Alfa Romeo 8C 2300 – не такой мощной (180 л. с.), но гораздо более легкой машине.

Дуэли звезд мирового автоспорта не получилось – Ганс Штук сошел из-за пробитого радиатора и Караччиола победил. Впрочем, позже он признался, что это была одна из тяжелейших гонок в его жизни. Брусчатка, скользкие от дождя трамвайные рельсы, крутые подъемы и спуски – Гран-при Львова не стал легкой прогулкой даже для гоночного асса 30-х.

Эжен Бьорнстад победил в 1933 году благодаря хитрости Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Последний Leopolis Grand Prix оказался самым массовым. На старт вышли 17 болидов – Mercedes SSKL, Alfa Romeo 8C 2300, Bugatti Type 51, Maserati 4CM.

Гонка снова совпала с другим соревнованием – на этот раз с Гран-при Франции, поэтому Штук и Караччиола не приехали. Зато во Львове засветился заводской пилот Bugatti Пьер Вейрон – именно в его честь назван культовый суперкар Bugatti Veyron.

Однако победил не он, а Эжен Бьорнстад из Норвегии. Выиграть ему удалось благодаря хитрости – он тайно увеличил бензобак своей Alfa Romeo, что позволило ему пройти всю гонку без пит-стопа.

Во Львове установлена мемориальная доска в память о гонках Фото: Тарас Брязгунов

Возрождение гонки Leopolis Grand Prix

Гран-при Львова хотели проводить и дальше, однако Великая депрессия поставила крест на гонке – мероприятие было затратным. По окончанию кризиса в 1937 году Leopolis Grand Prix хотели возобновить, однако болиды к тому времени стали значительно быстрее и для них требовалась существенная переделка городской трассы.

С 2011 года Leopolis Grand Prix возродили в формате ретро-ралли и автофестиваля Фото: Тарас Брязгунов

В советское время о Гран-при Львова старались умалчивать и лишь в наши дни о знаковой гонке стали говорить. На улице Витовского появилась мемориальная доска, а с 2011 года соревнование возобновили как ретро-ралли. В нынешнем году Leopolis Grand Prix прошел, несмотря на войну и стал крупнейшим автофестивалем за последнее время.

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