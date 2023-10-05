Не так уж и безопасный: Volvo XC60 не справился с обновленным краш-тестом (видео)

Volvo XC60 оказался недостаточно безопасным при боковом столкновении. Также у кроссовера есть некоторые проблемы с фарами и системой экстренного торможения.

Бренд Volvo зарекомендовал себя как производитель одних из самых безопасных авто в мире. Тем не менее компактный кроссовер XC60 не смог справиться с обновленным краш-тестом на боковое столкновение. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Во время проведения краш-теста на бокове столкновение от IIHS в тестируемый автомобиль на скорости 60 км/ч врезается барьер весом 1905 кг. Для получения наивысшей оценки модель должна защитить водителя и его пассажиров от травм.

Volvo XC60 оказался недостаточно безопасным при боковом столкновении. Эксперты зафиксировали потенциальные травмы туловища и таза у водителя. Также задние пассажиры могут травмировать таз.

Из-за этого компактный кроссовер не получил награду Top Safety Pick+. Ему вручили рейтинг Top Safety Pick.

При проверке фар Volvo XC60 также были обнаружены некоторые проблемы. Они создают блики, а видимость в определенных сценариях недостаточна как для ближнего, так и для дальнего света.

Система экстренного торможения кроссовера работает отлично в дневное время суток. Тем не менее ночью она не всегда распознает пешеходов и другие авто.

Структура Volvo XC60 также оказалась не самой безопасной. Все дело в возрасте модели, которая была разработана в 2010-х годах.

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