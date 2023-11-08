Какие подержанные кроссоверы с пробегом покупают украинцы: самые популярные модели октября

За октябрь в сегменте подержанных кроссоверов лидером стал бренд Nissan. Также пользовались большим спросом среди украинцев модели Volkswagen и Toyota.

В Украине за октябрь увеличились продажи подержанных автомобилей, но в сегменте кроссоверов иная ситуация. За месяц приобрели только 25,3 тысячи таких авто. Рейтинг опубликовали на маркетплейсе AUTO.RIA.

За октябрь украинцы купили примерно на тысячу меньше подержанных кроссоверов, чем за прошлый месяц. Их доля на вторичном рынке составляет 24,3%.

Среди автопроизводителей в этом сегменте доминирует Nissan (2475 авто). Второе место по продажам занял Volkswagen (2005 авто). На третьей позиции расположился бренд Toyota (1863 авто).

BMW X5 стал лидером в сегменте подержанных кроссоверов Фото: BMW

ТОП-15 самых популярных кроссоверов с пробегом в Украине за октябрь:

BMW X5 — 953 авто. Volkswagen Tiguan — 911 авто. Hyundai Tucson — 849 авто. Nissan Qashqai — 811 авто. Mitsubishi Outlander — 799 авто. Toyota RAV4 — 687 авто. Volkswagen Touareg — 651 авто. Nissan Rogue — 644 авто. Audi Q5 — 635 авто. Mazda CX-5 — 603 авто. Hyundai Santa Fe — 579 авто. Kia Sportage — 577 авто. Audi Q7 — 555 авто. Honda CR-V — 526 авто. Ford Escape — 422 авто.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали самые популярные электромобили в Украине за октябрь.