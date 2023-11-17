Новая Toyota Camry и Subaru Forester 2024: главные премьеры автошоу в Лос-Анджелесе (фото)

Автосалон в Лос-Анджелесе в 2023 году оказался не столь богатым на новинки, как ранее, но ряд интересных моделей в Калифорнию все же привезли. Примечательно, что электромобили оказались в меньшинстве среди новинок.

С 16 по 26 ноября в Лос-Анджелесе проходит международный автосалон. Это одна из крупнейших автомобильных выставок на североамериканском континенте и Фокус расскажет о главных новинках, представленных в Калифорнии.

Нынешнее автошоу в Лос-Анджелесе не столь масштабное, как предыдущие выставки. Тем не менее, без ярких премьер не обошлось. Интересная деталь: среди новинок электромобили оказались в меньшинстве, что нетипично для современных автошоу.

Также на автосалоне дает о себе знать близость к Голливуду. В Лос-Анджелесе продемонстрирует машины из своей коллекции известный комик Кевин Харт, а Роберт Дауни-младший покажет ретро-авто, превращенные в электрокары в его новом телешоу. В добавок, выставлены автомобили из фильмов "Форсаж", а отдельный стенд посвящен новой биографической киноленты "Феррари", которая вскоре выйдет на экраны.

Ford

Ford Mustang GT California Special Фото: Detroit Free Press

В линейке Ford Mustang снова появился вариант California Special. Учитывая название, не удивительно, что его представили именно в Лос-Анджелесе. Новый Ford Mustang GT California Special узнается по синему декору на кузове и в салоне, а также особым 19-дюймовым дискам. Под капотом установлен 5,0-литровый V8 на 480 л. с., позволяющий разгоняться до сотни за 4,3 с и развивать 250 км/ч.

Genesis

Genesis GV80 и его купеобразная версия Фото: Hyundai

Автошоу в Лос-Анджелесе стал местом публичного дебюта обновленного Genesis GV80 и его новой купеобразной версии. У кроссовера изменена решетка радиатора, а в салоне появились изогнутый дисплей, сенсорные кнопки и джойстик КПП. Новый Genesis GV80 Coupe отличается более стремительным силуэтом с покатой крышей и заостренной задней частью. Модель оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 2,5 л (304 л. с.) и 3,3 л (380 и 415 л. с.). Среди опций есть четырехзонный климат-контроль, парковочный автопилот и активная подвеска, сканирующая дорогу на наличие выбоин.

Kia

Kia EV3 и EV4 Фото: autoblog.com

Kia привезла в Калифорнию прототипы будущих электромобилей. Электрический кроссовер Kia EV3 и седан-купе EV4 выдержаны в духе флагманской модели EV9. В их дизайне преобладают рубленные линии, а диодные фары очень тоненькие. В отделке салона использованы материалы, полученные путем вторичной переработки, а на передней панели установлен широкий дисплей. Характеристики Kia EV3 и EV4 не раскрывают, но известно, что они построены на платформе E-GMP с 400-вольтным электрооборудованием.

Lucid

Lucid Gravity Фото: carscoops.com

Lucid Gravity – вторая модель молодой компании. Обтекаемый полноразмерный электрокроссовер бросит вызов Tesla Model X. Авто предложат в версиях на 6 и 7 мест, а в его салоне на передней панели установлен огромный изогнутый дисплей. Характеристики Lucid Gravity пока держатся в секрете, но известно, что он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с, проезжать 708 км без подзарядки и буксировать 2,7-тонный прицеп. Электрокар получит пневмоподвеску и 900-вольтное оборудование, позволяющее сверхбыструю зарядку. Цена Lucid Gravity стартует примерно с $80 000.

Subaru

Subaru Forester Фото: carscoops.com

В Калифорнии презентовали новый Subaru Forester шестого поколения. Кроссовер подрос в размерах до 4,65 м в длину и стал выразительнее на вид благодаря огромной решетке радиатора, стреловидным фарам и расширенным колесным аркам. В салоне появился 11,6-дюймовый портретный тачскрин. Кроссовер Subaru Forester стал просторнее, вырос и объем багажника. Под капотом установлен проверенный оппозитный двигатель объемом 2,5 л и мощностью 180 л. с. Авто по-прежнему оснащают вариатором и фирменным симметричным полным приводом.

Toyota

Toyota Camry Фото: carscoops.com

Одна из главных новинок автошоу в Лос-Анджелесе – Toyota Camry следующего поколения. Седан выглядит знакомо в профиль, но его передняя часть выполнена в новом фирменном стиле – с выраженным "носом" и тоненькими светодиодными фарами. В салоне появились виртуальный щиток приборов, проекция на лобовое стекло и увеличенный тачскрин. Комплектация Toyota Camry расширена. Отныне седан предложен исключительно в гибридном исполнении с 2,5-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов. Мощность составляет 228 л. с. в переднеприводном исполнении и 235 л. с. – в полноприводном.

Toyota Crown Signia Фото: carscoops.com

Кроссовер Toyota Crown Signia – преемник модели Venza. Он крупнее (почти 5 м в длину), а его внешность выдержана в том же стиле, что и у Camry. Несмотря на немалые размеры, авто является пятиместным. В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, а базовая комплектация включает камеры кругового обзора, электроприводы сидений и двери багажника. Новая Toyota Crown Signia также оснащена гибридной установкой с 2,5-литровым мотором, но ее мощность – 245 л. с. Полноприводный кроссовер расходует в среднем 6,5 л/100 км.

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