Новый Skoda Kodiaq и электрокары Ford: какие авто появятся в Украине в 2024 году (фото)

В 2024 году на украинском рынке появятся десятки моделей разных классов и ценовых категорий. В нашу страну привезут новые кроссоверы, седаны, хэтчбеки и спорткары, причем часть из них будут электрическими.

Авторынок Украины постепенно восстанавливает утраченные во время войны позиции. За 2023 год рост продаж составил рекордные 60,6%. В нашей стране появляются новые модели и в нынешнем году на украинском рынке ожидаются десятки новинок. О многих из них уже известно и Фокус расскажет про новые авто 2024 года в Украине.

BMW

Официальный дилер BMW в Украине анонсировал несколько новинок. Самая ожидаемая из них – кроссовер BMW X3 четвертого поколения, который поступит в производство с августа. Он изменится внешне и будет предложен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

BMW M5 Фото: BMW

Гибридом станет и новый BMW M5, который начнут выпускать с июля. Его мощность составит не менее 700 л. с. Кроме того, в нашей стране появятся обновленные BMW 3 Series и 4 Series.

Changan

Changan Uni-K Фото: autohome.com.cn

В 2024 году на украинский рынок выходит новый бренд Changan. Со старта будут предложены три кроссовера разных классов с весьма богатым оснащением. Компактный 4,3-метровый Changan CS35 Plus оснащен 1,4-литровым 150-сильным турбомотором, а 4,5-метровый CS55 Plus получил 1,5-литровую 181-сильную турбочетверку. Флагманом же будет 4,86-метровый Changan Uni-K с 2,0-литровым турбодвигателем на 232 л. с. и полным приводом.

Citroen

Citroen e-C3 Фото: Stellantis

В украинском представительстве концерна Stellantis Фокусу сообщили, что в 2024 году ожидается новый Citroen C3. Модель В-класса дебютировала в электрическом исполнении, но ожидаются и ее версии с 1,2-литровыми турбомоторами. Дизайн четырехметрового авто выполнен в новом фирменном стиле.

Кроме того, на украинском рынке появятся обновленные Citroen Berlingo и SpaceTourer, а также Jumpy и Jumper.

Ford

Обновленный Ford Escape — заокеанский брат Kuga Фото: Ford

По данным официального дилера Ford, весной на украинском рынке появятся обновленные кроссоверы Ford Kuga и Puma, а в июле представят новые коммерческие Ford Courier, Custom и Connect.

Ford Mustang Mach-E

На осень же запланирован украинский дебют сразу двух электрических кроссоверов. На нашем рынке появится Ford Mustang Mach-E. Модель выпускают в версиях мощностью до 487 л. с. и с запасом хода до 483 км.

Ford Explorer EV Фото: Ford

Вторым электрокаром станет новый Ford Explorer EV. Компактный 4,5-метровый кроссовер предложен в модификациях на 286 и 340 л. с., а его запас хода превышает 500 км.

Hyundai

Hyundai Kona Фото: Hyundai

В январе на украинский рынок выходит новый Hyundai Kona. Кроссовер стал крупнее и просторнее. Первой появилась 141-сильная гибридная версия, а во втором квартале 2024 года к ней присоединятся бензиновый и электрический варианты.

Hyundai Sonata Фото: Hyundai

В украинском представительстве Hyundai сообщили, что в марте на наш рынок вернется седан Sonata. Модель недавно прошла обновление и отличается футуристической внешностью.

Hyundai Santa Fe Фото: Hyundai

На апрель запланирован дебют Hyundai Santa Fe пятого поколения. У него абсолютно новый угловатый дизайн, а среди опций появились сканер отпечатков пальцев и функция доступа со смартфона. Кроссовер выпускают в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 281 л. с.

Кроме того, весной будут представлены обновленные Hyundai Tucson, i30 и Elantra, а в июле – освеженный электромобиль Ioniq 5.

Infiniti

Infiniti QX55 будет обновлен Фото: Тарас Брязгунов

В 2024 году пройдут плановое обновление кроссовер Infiniti QX50 и его купеобразный собрат QX55. По информации украинского представительства бренда, обе модели появятся в нашей стране в 2024 году.

Jeep

Jeep Avenger Фото: Stellantis

Вернувшийся на украинский рынок Jeep продолжит расширять свою линейку. В украинском представительстве Stellantis отмечают, что к Jeep Compass, Wrangler и Grand Cherokee присоединится компактный Avenger. 4,1-метровая модель дебютирует в Украине в гибридной версии с 1,2-литровым турбомотором.

KG Mobility

KG Mobility Musso Фото: SsangYong

SsangYong вернулся в Украину под новым названием KG Mobility. Первой моделью стал рамный пикап Musso. Его предложили в модификациях длиной 5,1 и 5,4 м с 2,2-литровыми турбодизелями на 181-187 л. с.

KG Mobility Torres Фото: SsangYong

А к лету в Украину украинский импортер планирует привезти и компактный кроссовер KG Mobility Torres с брутальным дизайном, большим багажником и 170-сильным турбомотором.

Kia

Kia EV9 Фото: Kia

Kia привезет в Украину флагманский электрокроссовер EV9. Большая семиместная модель с рубленым дизайном доступна в версиях мощностью до 380 сил, а ее запас хода достигает 540 км. Зеркала заднего вида авто можно заменить камерами.

Lexus

Lexus LBX Фото: Lexus

В первом квартале 2024 года в Украине появится новый Lexus LBX – самый компактный кроссовер марки. 4,2-метровая модель с выразительным дизайном оснащена 136-сильной гибридной установкой.

Кроме того, в нынешнем году в нашей стране ожидается новый Lexus GX. Рамный внедорожник кардинально изменился и построен на платформе Toyota Land Cruiser 300. Под капотом установлен 354-сильный V6 твин-турбо.

Maserati

Maserati Grecale Фото: Maserati

По информации официального дистрибютора Maserati, на 2024 год запланирован перезапуск бренда в Украине. В первом полугодии на нашем рынке появятся две модели – купе GranTurismo нового поколения и кроссовер Grecale. Новый Maserati GranTurismo оснащен 30-литровым 550-сильным V6 твин-турбо, а Grecale комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (300 и 330 л. с.) и 3,0 л (530 л. с.).

Mercedes-Benz

Mercedes E-Class Фото: Mercedes-Benz

Новинок от немецкого бренда в 2024 году будет довольно много. По данным официального импортера, весной в Украину привезут новый Mercedes E-Class, который будет доступен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью до 381 л. с. Появятся и родственные купе и кабриолет Mercedes CLE.

Mercedes-AMG GT Фото: Mercedes-Benz

На весну запланирован и дебют спортивного купе Mercedes-AMG GT второго поколения (мощностью 585 сил), а также обновленных электрокроссоверов EQA и EQB. А в мае-июне в Украину приедет и роскошный Mercedes-Maybach EQS680 SUV – первый электромобиль Maybach.

Mercedes-Maybach EQS680 SUV Фото: Mercedes-Benz

Осенью в нашей стране появится обновленный Mercedes G-Class, причем у него тоже будет электрическая версия. Среди ее особенностей – возможность разворачиваться на месте.

Обновленное семейство Mercedes V-Class/Vito Фото: Mercedes-Benz

В коммерческой линейке Mercedes-Benz также ожидаются новинки – появятся обновленные V-Class/Vito и Sprinter (с электрическими версиями). Ожидается информация от производителя по новому Mercedes Citan/T-Class.

MG

MG 4 XPower Фото: MG

Электромобиль MG 4 вскоре получит топовую спортивную версию XPower. Полноприводный хэтчбек оснащен двумя моторами общей мощностью 435 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с.

Кроме того, украинский импортер бренда сообщил Фокусу, что в 2024 году ожидается новый кроссовер MG HS.

Mini

Mini Cooper и Countryman Фото: MINI

В Украине появятся новые Mini Cooper и Countryman. Хэтчбек Cooper предложат в электрических версиях на 184 и 218 л. с. Кроссовер Mini Countryman также будет доступен в электрических модификациях (204 или 313 л. с.), но привезут и бензиновые варианты мощностью 170-300 л. с.

Nissan

Обновленный Nissan X-Trail Фото: Nissan

В украинском представительстве Nissan отметили, что 2024 году модельный ряд бренда в нашей стране будет обновлен. Ожидаются модернизированные кроссоверы Nissan Juke, Qashqai и X-Trail с освеженным дизайном и улучшенным интерьером.

Opel

Opel Combo Фото: Stellantis

Opel в нынешнем году представит в Украине обновленные минивэны Combo Life и Zafira Life, а также коммерческие Combo Cargo и Vivaro.

Peugeot

Peugeot 3008 Фото: Stellantis

Главная новинка Peugeot в Украине в 2024 году – кроссовер 3008 третьего поколения. Его дизайн стал более купеобразным, а в салоне установлен изогнутый дисплей. Модель выпускают в гибридных и электрических версиях мощностью до 320 л. с.

Peugeot e-2008 Фото: Peugeot

Кроме того, в представительстве концерна Stellantis сообщили Фокусу, что обновленный кроссовер Peugeot 2008 получит электрическую версию на 156 л. с. Также в нашей стране представят модернизированные Peugeot Rifter (дизельный либо электро) и Traveller.

Porsche

Porsche Panamera 2024 года Фото: Porsche

Весной в Украине представят обновленные Porsche Panamera и Taycan, а в июле – кроссовер Porsche Cayenne GTS.

Электрический Porsche Macan Фото: Porsche

На октябрь, по данным импортера Porsche, запланированы дебюты модернизированного 911, а также абсолютного нового Macan второго поколения. Кроссовер станет электромобилем: его мощность достигнет 612 л. с., а запас хода составит около 500 км.

Skoda

Skoda Superb Фото: Skoda

По информации официального дистрибютора Skoda, в 2024 году в Украине ожидаются Kodiaq и Superb нового поколения. Обе модели выглядят солиднее, подросли в размерах, стали просторнее и получили новые опции. Skoda Kodiaq и Superb предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровыми турбодизелями и плагин-гибридными установками.

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Кроме того, в Украине появятся обновленные Skoda Octavia, Scala и Kamiq. Рассматривается возможность привезти в нашу страну электрокроссовер Skoda Enyaq iV, однако окончательное решение еще не принято.

Toyota

Toyota C-HR Фото: Toyota

Весной в Украине появится новая Toyota C-HR второго поколения. У кроссовера яркий дизайн с клиновидным силуэтом и более просторный салон. Отныне модель предлагают только в гибридных версиях мощностью 140-223 л. с.

Volkswagen

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

На украинском рынке ожидается новый Volkswagen Tiguan третьего поколения. Кроссовер кардинально изменился внешне и стал просторнее внутри. Модель выпускают в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью до 272 л. с.

Volvo

Volvo EX30 Фото: Volvo

По данным официального импортера Volvo, в первом квартале на украинском рынке появится кроссовер Volvo EX30 – самый доступный электромобиль шведской марки. 4,2-метровый автомобиль предложен в версиях мощностью 272 и 428 л. с., а его запас хода достигает 480 км.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине втрое выросли продажи электромобилей.

Также мы писали, что в нашей стране стали покупать больше премиальных авто.