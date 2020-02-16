Элтон Джон вышел на сцену с пневмонией и потерял голос во время концерта

Сэр Элтон выступал на стадионе "Маунт Смарт" в Окленде в воскресенье вечером в рамках своего прощального тура. Во время концерта он потерял голос и заплакал на сцене.

Об этом сообщает Sky News.

Музыкант написал в соцсетях после ухода со сцены: "Я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал на сегодняшнем концерте в Окленде". Он рассказал, что накануне концерта у него нашли пневмонию.

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"Я играл и пел от всего сердца, пока у меня не пропал голос", – рассказал артист.

В середине концерта Элтона проверил врач и даже несмотря на болезнь музыкант смог исполнить несколько песен. Однако в итоге его голос не выдержал.

"Большое вам спасибо за вашу необыкновенную поддержку и всю ту любовь, которую вы проявили ко мне во время сегодняшнего выступления. Я вам бесконечно благодарен", – добавил музыкант.

Как ранее писал Фокус:

Легендарный певец Элтон Джон рассказал, что находился "в 24 часах от смерти" из-за опасной инфекции в своем организме. Он провел в лондонской больнице 11 дней, не зная, сможет ли выжить.