Пионер перформанса: скончался Улай, партнер художницы Марины Абрамович

В 76 лет в словенской Любляне скончался немецкий художник Франк Уве Лайсипен, более известный как Улай. Причиной смерти указывают осложнения, вызванные лечением рака. Улай долгое время был партнером известной художницы Марины Абрамович. Об этом пишет The Guardian.

Улай прославился в 1970-х годах. Одной из первых работ, принесших ему известность, стала серия фотографий S'He. На снимках Улай одновременно изображал и мужчину, и женщину. Фотографии подписаны вымышленным именем PA-ULA-Y, подходящим и женщине, и мужчине.

Марина и Улай на выставке

Взлет его творчества начался после знакомства с художницей Мариной Абрамович в 1976 году. На протяжении 12 лет они были одним из самых известных дуэтов в истории искусства перформанса. Одним из самых впечатляющий произведений стала "Энергия покоя" 1980 года. Улай держал в руках лук и стрелу, направленную Марине в грудь, а она отклонялась, все сильнее натягивая тетиву.

В 1980-м Улай и Марина решили пожениться, встретившись на середине Великой Китайской стены. По сценарию Улай должен был начать свой путь из пустыни, а Марина - со стороны моря, что означало слияние стихий, мужского и женского начала. Но за те восемь лет, что они ждали разрешения от китайских властей, смысл перформанса "Влюбленные" изменился. От Улая забеременела переводчица-китаянка. И, встретившись на Стене, Марина и Улай расстались, сказав друг другу "прощай".

В своем "Манифесте жизни художника" (2011) Абрамович написала, что художник должен избегать любовных отношений с другим художником: "Я делала это три раза в своей жизни, и каждый раз все заканчивалось моим разбитым сердцем".

Впервые после расставания бывшие возлюбленные встретились в 2010 году на перформансе Марины "В присутствии художника", который проходил в Нью-Йоркском музее современного искусства около двух месяцев. Марина Абрамович ежедневно по многу часов сидела на стуле и смотрела в глаза каждому, кто пожелал сесть напротив. Она знала, что одним из 1500 гостей будет Улай, но все равно не смогла сдержать эмоций, когда он занял стул на другом конце стола.

"С большой грустью я узнала о смерти моего друга и бывшего партнера Улая. Он был исключительным художником и человеком, которого будет очень не хватать. В этот день приятно знать, что его искусство и наследие будут жить вечно", – написала Марина Абрамович, узнав о смерти Улая.

Как ранее писал Фокус:

В Сети появилось видео нападения во Флоренции на художницу Марину Абрамович во время ее выставки в музее Рalazzo Strozzi. На обнародованных кадрах видно, как мужчина, который оказался 51-летним гражданином Чехии, подбежал к ней у ударил по голове портретом с ее же изображением.