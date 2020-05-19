Актер из фильма "Сумерки" ушел из жизни в возрасте 30 лет

Американский актер Грегори Тайри Бойс умер в возрасте 30 лет в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Тайри Бойс наииболее известне по эпизодической, но важной для сюжета роли в фильме "Сумерки". В первой части киносаги он сыграл Тайлера Кроули, одноклассника Беллы Свон (Кристен Стюарт). По сюжету он чуть не сбил ее свои фургоном, но авто в последний момент остановил рукой Эдвард Каллен (Роберт Паттисон).

Тайри Бойс в "Сумерках"

Полиция обнаружила тела Тайри Бойса и его 27-летней девушки в собственной квартире в Лас-Вегасе 13 мая. Причина смерти не называется.

У актера осталась 10-летняя дочь Алайя.

Бойсу исполнилось 30 лет в декабре. В своем посте в Instagram он размышлял о том, что у него есть сомнения относительно того, "сможет ли он увидеть 30 лет".

Мама актера рассказала, что в последний раз она видела Бойса 11 мая: "Мы смотрели шоу Дейва Шаппеля, и ты проводил меня до моей машины, обнимал, целовал в щеку и говорил, что любишь меня". Вот так. Никогда больше не обниматься, не целоваться и не слышать этих слов".

Как ранее сообщал Фокус: