Нетфликс выпускает новый сезон "Ведьмака"

Американская развлекательная компания Netflix заявила о начале работы над приквелом сериала “Ведьмак”, который расскажет о событиях, происходивших за 1200 лет до появления Геральта из Ривии.

Шестисерийный сезон будет называться "The Witcher: Blood Origin", сообщает Netflix у себя в Twitter.

"За 1200 лет до Геральта из Ривии, миры монстров, людей и эльфов объединились в один, и появился первый Ведьмак", – написали в Netflix.

Как сообщает портал tk.media, исполнительным продюсером нового сезона выступит cценаристка Лорен Хиссрик, а музыкант Деклан де Барра – шоураннером. Писатель Анджей Сапковский, автор оригинальной книжной серии "Ведьмак" станет творческим консультантом проекта.

Также сообщается, что к актерскому составу присоединятся семь человек: Ясен Атор, Кристоферу Хивью, Айша Фабьен Росс, Мекия Симсон, Агнес Бьорн, Пол Бульон и Ту Ерстед Расмуссен. В частности, Пол Бульон сыграет ведьмака Ламберта, а Ту Ерстед Расмуссен – ведьмака Койона.

Напомним, показанную Netflix польскую эротическую драму "365 дней", снятую Барбарой Бяловас, раскритиковали за БДСМ и обвинили в "романтизации опасных отношений". При этом фильм стал лидером просмотров.