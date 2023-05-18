"На свой страх и риск". Несмотря на ракетные обстрелы, в Киеве и Украине начался концертный бум

В мае-июне выступят с концертами ведущие украинские звезды и группы: Jerry Heil, alyona alyona, Оля Полякова, "СКАЙ", Монатик, Александр Пономарев, Дзидзьо, Христина Соловий, "ДахаБраха", "Без обмежень", "Kozak System".

С мая в столице и в целом в Украине начался концертно-гастрольный бум: множество наших звезд начинают давать выступления или даже отправляются в турне. Во дворце "Украина" отгремели с аншлагами два концерта Артема Пивоварова, который написал за последний год множество дуэтных хитов — "Думи", "Тішся", "Очі", "Там у тополі" на стихи классиков. И это только начало. По масштабу мероприятия на первом месте стоит концерт рок-группы "СКАЙ" с массой приглашенных артистов, который должен состояться 26 мая во Дворце спорта. Но что делать, если воздушная тревога?

Фокус разбирался с нюансами концертной волны во время войны и узнавал, когда ждать возвращения фестивалей.

Еще недавно на эстрадных площадках было тихо, но с середины мая и начала июня огромное количество наших звезд разворачивает свою концертно-гастрольную деятельность. Несмотря на ракетные обстрелы и воздушные тревоги.

Парад звезд

Оля Полякова выступит с программой "Все буде добре" ( название, как у программы Верки Сердючки 20 лет назад) 18 мая в КВЦ Parkovy и отправится в тур. Как указано на афишах "100% песен переведено на украинский". С 18 мая по 30 июня Оля с переведенным и обновленным репертуаром (песни военного времени) лихо промчится по украинским, чешским и польским городам: Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Ивано-Франковск, Львов, Луцк, Ровно, Белая Церковь, Одесса, Житомир, Прага, Вроцлав, Варшава, Краков. Это весьма дальновидное решение — заехать в Чехию и Польшу — ведь там полно основной аудитории Поляковой — украинок, вынужденных эмигрировать из-за войны.

Монатик начинает тур "ART Оборона" по 22 городам Украины, тоже перезаписав свои русскоязычные хиты на украинском. Его гастроли стартуют киевским концертом 19 мая в Osocor Residence.

Афиша концерта Монатика

20 мая рок-этно-патриотические Kozak System споют в максимально аутентичной обстановке — в Пирогово, на площадке под открытым небом "Співоче поле". Причем на концерт вход бесплатный, покупать нужно только входной билет на территорию музея.

Александр Пономарев и Михаил Хома (Дзидьзо), написавшие не один патриотический хит, дадут 25 мая совместный концерт "Лучшие песни артистов" в КВЦ "Парковий".

Лидер культовой группы "ВВ" Олег Скрипка сыграет свежую программу "Рок-кабаре" 8 июня в Caribbean Club.

Макс Барских, сходивший даже ненадолго в ВСУ и записавший потом новые украино- и англоязычные треки, отправляется в тур "Найти себя". Помогать найти себя певец будет с 12 июня по 4 июля в таких городах: Кременчуг, Кропивницкий, Черкассы, Черновцы, Житомир, Одесса. В релизе программы артист обратился с речью к будущим слушателям: "Летом мы будем в маленьких и больших украинских городах вместе с вами. Будем петь любимые и новые песни, лечить друг друга. Как обычно, буду делиться с вами тем, что чувствую. Уверен, что каждый задал себе вопрос, как найти себя в сегодняшних реалиях? Надеюсь, ответ на этот вопрос вы услышите в моих новых песнях в скором времени".

Красавица национальной сцены Христина Соловий 4 июня порадует публику в столичном заведении Kureni.

Имеющая международную известность группа "ДахаБраха" грянет 11 июня свой "этно-хаос" в МЦКМ ("Жовтневий палац").

Афиша концерта группы "ДахаБраха"

Рок-группа "Без обмежень", переносившая уже пару раз концерт на стадионе (то ковид, то война), пока сыграет в КВЦ Parkovy 15 и 17 июня.

Любимицы публики Jerry Heil и alyona alyona, записавшие в Германии во время войны немало хитов, дадут концерт уже на родине: 16 июня вы можете их услышать вместе во вместительном (до 6 тысяч зрителей) концертном клубе Stereo Plaza. Ранее Фокус прогнозировал их успешное совместное сотрудничество, потому что одна артистка очень удачно дополняет другую.

Но самый грандиозный концерт будет совсем скоро. 26 мая рок-группа СКАЙ соберет Дворец спорта ко Дню Киева. Их программа называется светло и многообещающе — "Подари свет".

Откроет шоу DJ Smile с интро — ремиксом на трек СКАЙ "Подари Свет". Обещают при этом группу барабанщиц. Часть концерта рок-группа сыграет вместе с Ансамблем оркестра ВСУ — это 40 музыкантов оркестра и 20 вокалистов хора. Затем рок-группа порадует фанов дуэтным исполнением песен "Не уходи" со Златой Огневич, а "Игрушечное оружие" — с Арсеном Мирзояном. Прозвучит и недавняя красивая баллада "Иду на Сечь", которую фронтмен группы Олег Собчук записал с певицей Sanna. На вторую часть концерта запланированы рок-хиты коллектива.

Как видите, количество выступающих украинских звезд с потеплением достигнет в мае-июне почти довоенного уровня.

Вопросы безопасности: концерт продолжится после тревоги

Что с безопасностью? Не праздный вопрос, потому что, например, столичный Дворец спорта может вмещать до 10 тысяч зрителей. Устроители концерта "СКАЙ" указывают в релизе следующее: "В случае объявления воздушной тревоги все гости концерта направляются в ближайшее убежище — станцию метро "Дворец спорта". После окончания тревоги концерт продолжается. Если концерт невозможно продолжить, концерт переносится, а все билеты остаются действительными на следующий концерт, дата которого будет объявлена дополнительно".

Это, конечно, не очень удобно: несколько тысяч человек не смогут мгновенно выйти и "пройти" на станцию метро "Дворец спорта", которая действительно находится рядом с заведением.

Мы спросили об этом концертного эксперта Юрия Гулевича. "Шоу-бизнес оживает на свой страх и риск. Но, чтобы вы понимали, при внештатной ситуации больше рискуют зрители, чем устроители. Потому что организаторы, если случится воздушная тревога, просто прервут выступления артистов и предложат пройти в укрытие. Что касается Дворца спорта, то это метро рядом с ним — это станция "Дворец спорта". Или же зрителям нужно будет переждать эту паузу в местных кафе и барах, — говорит эксперт. — Однако, судя по зрительскому ажиотажу, публику все устраивает. По моим сведениям, билеты разбирают хорошо. Было только что два концерта Артема Пивоварова во дворце "Украина" — при полных залах. Там же собрал публику на один концерт Иво Бобул — его недавние скандальные высказывания относительно украинских женщин только подогрели интерес к певцу. Готовится к всеукраинскому туру Ирина Федишин и другие артисты".

На вопрос Фокуса о том, возможно ли летом возрождение масштабных фестивалей, учитывая, что 16 июня уже будет награждение музыкальной премией YUNA, Гулевич ответил: "Да, но принцип тут один: чем будет меньше воздушных тревог и больше тишины, тем громче зазвучит шоу-бизнес. Артисты давно, еще с ковидных времен, изрядно поиздержались. А публика изголодалась по живым выступлениям. Вполне возможно уже этим летом возрождение популярных фестивалей Atlas Weekend и Zaxidfest. Все зависит только от двух вещей: ВСУ и общей обстановки".