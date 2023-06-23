"Флэш". Атака на Сибирь и аналогии с российско-украинской войной

Новый супергеройский фильм "Флэш" отлично воспринят зрительской аудиторией и неплохо принят критикой.

Украинский зритель идет на фантастические фильмы, чтобы отвлечься от суровых будней военного времени, и зачастую попадает в эпицентр военных действий, напоминающих те, что происходят в нашей стране. Например, в новом "Флэше" есть атака на Сибирь, где военные в плену держат одного хорошего человека. Там же происходит битва, где девочка-подросток валит местный спецназ, а затем глушит дубиной по голове вооруженного генерала-захватчика. Отвлеклись? Зрители в мире сразу высоко оценили картину, на imdb — 7,3 из 10 баллов. Помимо эпичных битв здесь умело выстроена личная драма главного героя и неплохой юмор.

Фокус отметит то, ради чего стоит посмотреть фильм "Флэш".

На Rotten Tomates публика в восторге (84%) от "Флэша", а премьерный пыл критиков чуть поугас после первых восхищенных отзывов (66%). Но в основном нарекания западных рецензентов к технической стороне: на компьютерную графику. Однако все отмечают "взрыв эмоций". Почему? Интересный, многослойный сценарий, в котором использованы наработки лучших голливудских картин последних десятилетий. В первую очередь, трилогии "Назад в будущее", на которую в ленте открыто ссылаются.

"Флэш": бегом в прошлое

Барри Аллен (Эзра Миллер) — ученый, на которого что-то когда-то упало из лабораторного шкафа, да еще дополнительно ударила молния (первый привет из "Назад в будущее") и он обрел суперсилу: носится теперь со скоростью света.

Аллен открыл, что если так бешено разогнаться, можно не только остановить время, но даже попасть в прошлое. А раз так, то можно попытаться спасти маму (еще два привета из "Назад в будущее"), которую убил ножом неизвестный грабитель, но посадили отца, потому, что он пытался вытащить орудие убийства из раны и на ноже остались его отпечатки пальцев. Отца посадили по подозрению в убийстве. Барри было десять лет. Такова завязка.

Барри носится, как угорелый, в минувшее и пытается перекроить события в метавселенной (она же — мульти). И сталкивается с собой же 18-летним. Но избалованным, инфантильным, у которого было счастливое детство: оба родителя на месте. Диалоги и конфликты — Барри ответственного и Барри беспечно-бесшабашного — великолепны. Миллер достойно сыграл обе роли.

Флэш весь устремлен в прошлое

Поскольку некая мелочь в прошлом ("эффект бабочки"), которую пытается подкорректировать Барри, меняет настоящее — оно почему-то получается не слишком приятным. Например, безумный генерал Зод (Zod) грозит уничтожить Землю. В Сибири держат в плену Супергерл — дочку Супермена, которая только и способна помочь справиться с масштабным вооруженным вторжением генерала-садиста. Оба Барри в компании с постаревшим и "перезагруженным" Бэтменом (привет от сериала "Оби-Ван Кеноби", 2022) берутся исправить ситуацию.

Бэтмен и два Флэша — экипаж машины боевой

Эпизод, от которого несколько не по себе украинским зрителям, это когда девочка-подросток Супергерл валит в Сибири местный спецназ, а затем дубиной, подобранной с земли, глушит по голове вооруженного генерала-захватчика с замашками диктатора. Этот символический ряд не может не вызывать ассоциации с российско-украинской войной. Причем приступ бешенства у девочки генерал вызвал заявлением, что убийство ее отца Супермена было частью его спецоперации по Криптону, эта планета — их общая родина.

За пивом — через стену

В начале "Флэш" грешил преувеличениями, свойственными скорее индийскому кино. Большеглазая очаровательная мама, веселый папа, они на старте фильма буквально поют и пляшут на кухне: все должно быть непременно очень хорошо, перед тем как станет исключительно скверно. Но потом сюжет выровнялся.

Не смотря на внушительную продолжительность картины — 2 часа 20 минут — "Флэш" вышел увлекательным миксом драмы, фантастики и боевика.

Отметим яркие трюки. Поведение Бэтмена в исполнении Майкла Китона вызывает не столько аналогии со "Звездными войнами", сколько с воздушными боями Второй мировой в "Дюнкерке" Кристофера Нолана.

А трогательное желание "раздвоенного" Флэша спасти мать сделало картину близкой таким кинохитам как "Доктор Стрэндж — 2" и "Стражи Галактики — 3", где сугубо личные драмы делают супергероев близкими и понятными зрителям в зале.

Плюс отличный юмор. "Я знаю, что секс существует – просто сам никогда не пробовал", — жалуется юный Флэш другим супергероям. И, видимо, чтобы исправить это положение, когда красивая девушка заскочила к нему в гости и попросила выпить, пришлось Барри сгонять за пивом в ближайший маркет… прямо через стену. А что делать, если в холодильнике ничего кроме остатков томатного соуса и капусты?