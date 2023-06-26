Топ 5 фильмов о борьбе с наркотиками. Задействованы: Уилл Смит, Джейсон Стэйтем и Чак Норрис
К 26 июня — Дню борьбы с наркотиками, их употреблением и незаконным оборотом — Фокус подготовил сборник лучших фильмов на эту тему.
К нашему удивлению, хватает сборников фильмов о наркоманах, наркобаронах, наркобизнесе, наркотрафике… а вот именно подборки лент про борьбу с этим злом — нет. Фокус с удовольствием восполняет этот пробел. Представляем Топ 5 фильмов о борьбе с наркотиками.
"Плохие парни навсегда" (2020)
Сверхуспешная франшиза про двух детективов отдела по борьбе с наркотиками департамента полиции Майами Маркуса Бернетта (Мартин Лоуренс) и Майка Лоури (Уилл Смит) включает такие фильмы: "Плохие парни" (1995), "Плохие парни 2" (2003) и "Плохие парни навсегда" (2020). Картина "Плохие парни навсегда" планировалась завершающей, но при $130 млн бюджета она собрала $273 млн, поэтому всех нас неминуемо ждет "Плохие парни-4" (2024).
На самом деле "плохие парни" — очень хорошие ребята. Но вспыльчивые и излишне эмоциональные — в их деловые отношения часто "проникают" личные: например, сестра Маркуса стала девушкой Майка. Это иногда мешает, иногда помогает работе.
За нестандартные методы работы (они любят авантюрно прикидываться кем-то другим и грешат насилием) Маркуса и Майка регулярно отстраняют от расследований, но потом возвращают — без них никак. Ребят часто выручают смекалка и чувство юмора.
Эта парочка и их диалоги — одни из лучших в мировом кино. Бонус — трюки. Взрывов, погонь и драк в "Плохих парнях — выше крыши.
Наши копы все не могут "уйти на пенсию", смешивая все жанры и ломая штампы, точнее, доводя их до гротеска. "Плохие парни навсегда", например, это внезапный микс семейной мелодрамы и боевика.
"Последний рубеж" (2013)
Джейсон Стэйтем тут какой нужно — немногословный и суровый. Он играет "спящего" агента по борьбе с наркотиками Фила Брокера — ему нужно скрыться после последнего крупного дела, чтобы члены разоблаченной наркогруппировки ему не отомстили.
Он уезжает под другой фамилией с дочкой в небольшой тихий городок — на родину его супруги, которая умерла. Но под внешней провинциальностью тут — довольно агрессивные порядки. Конфликт дочки в школе неожиданно выводит Фила на заводик по производству наркотиков. Гады, держитесь!
Совершенно отпадная сцена, когда Брокер заливает бензин в люстры — такого взрыва вы еще не видели.
Просто золотая в своей краткости фраза, сказанная бандиту, которого послали разобраться с Брокером: "То, что задумал — передумай". Но — не передумал. Зря, конечно.
"Вне закона" (1983)
Образы, созданные французом Жан-Полем Бельмондо, не теряют обаяния с годами.
Известного комиссара полиции Филиппа Жордана (Жан-Поль Бельмондо) направляют из Парижа в Марсель для борьбы с наркомафией. Стиль работы комиссара заключается в использовании незаконных методов, что хотя и эффективно, но вызывает непонимание у его нового начальства. Например, когда он на вертолете догнал лодку наркодилеров, которая уже ушла от погони патрульного катера, то, проникнув к преступникам, он закрыл их в каюте и выбросил в море весь груз героина.
Жордан бросает вызов наркобарону Микаччи (американский актер Генри Сильва). Копу в квартиру подбрасывают труп осведомителя. В результате — комиссара переводят в Париж с понижением.
Разумеется, это только начало игры. Дальше идет совершенно головокружительная афера комиссара, где он дерзко передергивает козыри наркомафии, неуклонно идя к своей цели.
"Одинокий волк Маккуэйд" (1983)
Именно этот вестерн сделал Чака Норриса культовым у нас актером: в 1980-е и в начале 1990-х многие зрители ходили по несколько раз в видеосалон на этот боевик. А на Западе эта лента дала толчок для создания 8 сезонов сериала "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" (1993 — 2001). Но оригинал есть оригинал.
Чем Маккуэйд был близок нашему зрителю? Он прост. Бесхитростен. Непритязателен в быту — в его обветшалом бунгало холодильник со скрипящей ручкой, вроде советского "Днепра" или "Оки" — где ничего нет кроме пива. Машина тоже облупленная.
Он живет один (в разводе) вместе с одомашненным степным волком. Бородатый, курносый, с обветренным лицом — такой тип вполне мог быть жителем Киевщины.
Но у машины — двигатель форсированный.
А Маккуйд дерется и стреляет "на отлично".
То есть, за простоватой внешностью скрывается мастер своего дела.
Однажды его дочь с ее молодым человеком пострадали от случайного столкновения с мафией, которая занималась оружием и наркотиками. Маккуэйд ловит наркодиллера по кличке Снежок ("снег" на сленге — кокаин). И тот начинает его выводить на базу негодяев…
Есть несколько потрясающих сцен. Лирическая — с подругой Лолой и купанием волка.
Финальное столкновение с гангстером Роули Уилксом (Дэвид Кэррадайн) происходит сначала на тракторе (Украина, вперед!) против броневика. А затем эпичная драка — единственная в мире — под органную музыку итальянского композитора Франческо Де Мази, который наряду с Эннио Морриконе является классиком, создавшим саундтреки десяткам фильмов в Италии, Германии, США и даже Гонконге. Оратории и симфонические темы, написанные им для "Одинокого волка" — это музыкальное сокровище, несмотря на легкий жанр фильма. Именно, музыка поднимает эту ленту до высокого художественного произведения. Она же делает финальные разборки эпичными.
"Снегоуборщик" (2019)
Американский боевик с элементами черной комедии с Лиамом Нисоном в главной роли. Является ремейком норвежско-шведского фильма 2014 года "Дурацкое дело нехитрое", снятого этим же режиссером, где главную роль исполнил не менее крутой актер — швед Стеллан Скарсгард.
В центре сюжета — передовик труда, образцовый семьянин Мистер Коксман. Он получил даже звание "Снегоуборщик года". Однако наркодилеры лишают жизни его взрослого сына. И тут — начинается конец местной наркомафии.
В ленте тоже обыгрывается игра слов: снегоуборщик убирает тех, кто занимается "снегом" — коксом.
Для обозначения игры Лиама Нисона в этой роли годится только одно прилагательное — тотальный. Еще его герой читает немного морали всем преступникам, которые встречаются ему на пути. Сначала они несерьезно восприняли "работягу". Однако вскоре сообразили: он неотвратим для них, как судьба.