ИИ может противостоять телефонным аферистам: чат-бот Apate доведет до неровного срыва

Оказывается, не только украинцев пытаются "развести" телефонные аферисты, но и за рубежом от них страдает множество людей.

Эксперты по кибербезопасности Университета Маккуори (Сидней) изобрели многоязычный чат-бот, предназначенный для удержания мошенников на линии, сообщается на официальном сайте университета. Цель чат-бота как можно дольше с помощью болтовни удерживать на телефоне афериста, чтобы у него оставалось все меньше времени для своих зловредных попыток с другими абонентами.

По статистике, во всем мире люди теряют около $55 млрд от телефонных афер и потому ученые сгенерировали множество фальшивых личностей для болтовни с преступниками. Система, названная Apate в честь греческой богини обмана, будет обманывать мошенников и у них будет меньше времени для обзвона уязвимых настоящих жертв. Количество мошеннических обзвонов постоянно растет, ведь преступники используют интернет-телефонию, которая позволяет им маскировать свое местоположение.

Команда ученых при создании чат-бота начала с анализа мошеннических звонков и выявления методов социальной инженерии, которые используют преступники, тоем самым заложив базу сценариев разговора. Затем они обучили чат-ботов набору данных реальных мошеннических разговоров, от записей мошеннических звонков до расшифровок мошеннических электронных писем, чтобы бот мог генерировать свои собственные разговоры, напоминающие разговоры о реальных мошеннических звонках.

Группа ученых, которые создали чат-бота против телефонных мошенников Фото: Соцсети

Клонирование человеческого голоса с помощью ИИ позволило исследователям разработать так называемых "агентов ИИ", способных свободно говорить, принимать определенный образ и оставаться в курсе разговора, будучи убедительно последовательными в своих ответах.

Этих ботов можно обучить любому языку или акценту, а поскольку телефонное мошенничество представляет собой глобальную проблему, эта технология может быть развернута в любой точке мира.

На сегодня чат-бот Apate умеет удерживать мошенника на линии на протяжении пяти минут, но ученые хотят, чтобы этот результат равнялся хотя бы 40 минутам.

Исследователи говорят, что уже ведут переговоры с операторами связи в Австралии, чтобы их чат-ботом могли пользоваться все желающие.

Ранее Фокус писал, что один стартап выпустил необычный монокль с встроенным ИИ: что умеет чудо-гаджет.