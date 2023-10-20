Крути педали пока свет не дали: литовский велотренажер запитает даже холодильник (фото)

На создание HR Bank инженеров вдохновили массовые отключения света в Украине. Они встроили в тренажер пауэрбанк на 2 кВтч, который можно заряжать как работой ног, так и солнечными панелями.

Литовский стартап Tukas EV разработал велотренажер, который имеет мощный встроенный пауэрбанк способный питать большую домашнюю технику, например стиральную машину или холодильник, в моменты отключения электричества. Об этом сообщает портал TNW, который пообщался с основателями стартапа.

Генеральный директор компании Йонас Навицкас говорит, что на идею команду подтолкнули печальные события в Украине, когда тысячи людей оказались без электричества из обстрелов со стороны России украинской энергетической инфраструктуры. Поэтому разработчики решили создать подобный велотренажер, который приносит не только пользу от занятий спортом, но и выручит в случае блэкаута.

Конструкция тренажера HR Bank Фото: Tukas EV

HR Bank — это, по сути, гигантский пауэрбанк, оснащенный педалями и рулем. Он использует кинетическую энергию движения педалей, преобразует ее в электричество, а затем сохраняет для дальнейшего использования. Руль и кресло регулируются, так что пауэрбанком с педалями может пользоваться вся семья. Сделан тренажер из экологичных материалов, а при желании вы можете выбрать индивидуальную комплектацию по цвету и оснащению.

Конечно, стоимость HR Bank сравни неплохому подержанному автомобилю: от 2964 до 3336 евро в зависимости от модификации. Однако разработчики уверяют, что это вещь премиум-класса и соответствующего качества.

HR Bank стоит не мало, но это премиальный велотренажер с пауэрбанком Фото: Tukas EV

Батарея тренажера рассчитана на подачу 2 кВтч — этого достаточно не только для зарядки большинства бытовых устройств, но и для того, чтобы ваш холодильник проработал более трех суток, или вы смогли устроить пять сеансов стирки, а так же 2 суток смотреть телевизор. Неизвестно, сколько придется крутить педали, чтобы зарядить его с нуля до 100%, однако, как утверждают разработчики, всего 1 часа "велопробега" хватит чтобы полностью зарядить ноутбук.

Приблизительный рассчет энергии, которую можно получить "на ножной тяге" Фото: Tukas EV

Еще одним неоспоримым преимуществом можно назвать то, что этот огромный пауэрбанк способен заряжаться и от сети, конечно же, и даже от солнечных панелей. Это особо понравится жителям загородних домов.

HR Bank можно зарядить от солнечных панелей Фото: Tukas EV

По словам Навицкаса, электрическая инфраструктура в современном мире чрезвычайно хрупкая, когда сталкивается с такими проблемами, как экстремальные погодные явления и войны, и поэтому доступ к альтернативным источникам энергии становится решающим для обеспечения безопасности и благополучия человека. В отличие от некоторых решений для аварийного электроснабжения, таких как ветер или солнечная энергия, аккумулятор внутри велосипеда можно заряжать независимо от погодных условий.

Расцветку HR Bank можно комбинировать по своему вкусу Фото: Tukas EV

Ранее Фокус сообщал, что экономисты прогнозируют взлет цен на генераторы, свечи и аккумуляторы. Спрос на генераторы, пауэрбанки и другие энерготовары увеличится до 20%, подсчитали эксперты.