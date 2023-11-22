Лучшие телевизоры "Черной пятницы" в Украине: ТОП-5 панелей, достойных покупки со скидкой

Украинцы могут очень выгодно приобрести как дорогие, так и бюджетные телевизоры с самыми передовыми технологиями.

"Черная пятница", которая продлится в Украине примерно до 27 ноября, станет отличной возможностью приобрести технику по ценам ниже обычных. К сожалению, ритейлры предлагают мало свежих телевизоров 2023 года, но Фокус отобрал акционные модели, которые достойны внимания.

В период "Черной пятницы" мы изучили предложения крупнейших украинских ритейлеров: Comfy, "Цитрус", "Фокстрот", MOYO и Eldorado, обратив внимание на акционные предложения Smart TV. Изучив различные обзоры, мы отобрали 5 лучших моделей, которые продаются со скидками, определили их характеристики, преимущества и недостатки.

Samsung S90C — лучший телевизор 2023 года

Модель предлагает отличное качество изображения и большой набор функций. Как пишут обозреватели сайта RTINGS.com, Samsung S90C выглядит фантастически в темной комнате благодаря почти бесконечному коэффициенту контрастности и идеальной однородности черного цвета, без отвлекающих размытий вокруг ярких участков экрана. Высокая яркость, обширная цветовая гамма и качественная цветопередача хорошо передают HDR-контент.

В отличие от некоторых других телевизоров, модель Samsung не поддерживает Dolby Vision HDR и расширенные аудиоформаты DTS, вместо них используется менее широко используемый формат Samsung HDR10+, который выглядит так же хорошо, как Dolby Vision. Встроенный интерфейс ОС Tizen прост в использовании и предлагает большой выбор потоковых приложений и игр. У Samsung недавно вышел более дорогой флагманский телевизор S95C, который ярче S90C, но в остальном не стоит переплаты.

Характеристики Samsung S90C

тип панели — OLED с квантовыми точками (Quantum Dot);

разрешение — UHD 4K 3840 x 2160;

частота обновления — 144 Гц;

пиковая яркость — 726 нит;

Smart-платформа — Tizen;

аудиосистема — 6 динамиков мощностью 60 Вт;

выходы — HDMI х 4, USB 2.0 х 2, Ethernet, TOSLINK Optical, под RF-антенну, под спутниковую антенну;

полезные функции — Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, FreeSync Premium, Variable Refresh Rate (VRR), HDR10+.

Стоимость Samsung S90C

Из пяти выбранных нами магазинов Samsung S90C продается только в двух. "Эльдорадо" предлагает модель без скидки, хотя изображение на сайте говорит, что этот товар участвует в акции на "Черную пятницу". Предложения от MOYO куда выгоднее:

55 дюймов — 61 999 грн;

65 дюймов — 91 999 грн;

77 дюймов — 119 999 грн.

Hisense U8K — лучший "среднячок"

Hisense U8K — лучший телевизор среднего класса по версии RTINGS, это хороший выбор для украинцев, которые хотят сэкономить на покупке, но при этом получить качественную модель со множеством функций. Благодаря антибликовой поверхности и высокой яркости его приятно смотреть даже в освещенной комнате, а технология локального затемнения Mini LED обеспечивают глубокий, равномерный черный цвет с очень небольшим размытием вокруг ярких объектов.

Стоит учитывать, что угол обзора у Hisense U8K меньше, чем у более дорогих телевизоров, зато широкая цветовая гамма и точность предварительной калибровки передают реалистичное изображение, независимо от контента. Встроенный интерфейс Google TV имеет огромный выбор приложений и простой в использовании интерфейс, поэтому вам не придется покупать внешнее устройство потоковой передачи.

Характеристики Hisense U8K

тип панели — Mini-LED с квантовыми точками (Quantum Dot);

разрешение — UHD 4K 3840 x 2160;

частота обновления — 120 Гц или 144 Гц с VRR;

пиковая яркость — 2000 нит;

Smart-платформа — Google TV;

аудиосистема — 5 динамиков мощностью 50 Вт;

выходы — HDMI 2.1 х2, HDMI 2.0 х2, USB х2, RF-антенна, Ethernet, RS-232C, под RF-антенну, под спутниковую антенну, композитный аудио;

полезные функции — Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Atmos, AMD FreeSync Premium Pro, Filmmaker Mode, Game Mode, Google Assistant.

Стоимость Hisense U8K

Из пяти ритейлеров такую модель со скидками в "Черную пятницу" предлагают только два: Сomfy и "Цитрус".

55 дюймов — 44 999 грн ;

; 65 дюймов — 64 999 грн.

TCL C645 — лучший бюджетный Smart-TV

Качество этой модели значительно превышает цену, поскольку она обладает отличными характеристиками и набором функций премиум-класса, которыми в основном могут похвастаться только устройства в три-четыре раза дороже. Это телевизор с разрешением 4K, технологией квантовых точек QLED и полномасштабной подсветкой. TCL C645 совместим со всеми значимыми стандартами HDR, включая Dolby Vision и HDR10+, а его двухканальная 20-ваттная аудиосистема способна воспроизводить звуковые дорожки как Dolby Atmos, так и DTS-HD.

Базовая частота обновления небольшая, 60 Гц, но функция Game Accelerator повышает ее до 120 Гц, хотя вертикальное разрешение остается прежним. Изображению порой не хватает яркости и контрастности, если сравнивать с более дорогими моделями, а интерфейс довольно медленный, но плюсы перевешивают минусы, если верить сайту T3, эксперты которого протестировали этот телевизор.

Характеристики TCL C645

тип панели — QLED;

разрешение — UHD 4K 3840 x 2160;

частота обновления — 60 Гц или 120 Гц с Game Accelerator;

пиковая яркость — 450 нит;

Smart-платформа — Android TV;

аудиосистема — 2 динамика мощностью 20 Вт;

выходы — HDMI 2.0 х3, разъем для наушников, оптический для цифрового аудио, Ethernet, RF-порт;

полезные функции — Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, DTS:X, Dolby Digital AC4, Dolby TrueHD, Google Play, HDR10, HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG).

Стоимость TCL C645

На момент написания материала телевизоры TCL C645 продавались в магазинах "Цитрус" и Comfy, притом самых больших размеров не было в наличии.

43 дюйма — 14 999 грн ;

; 50 дюймов — 17 999 грн ;

; 55 дюймов — 20 999 грн.

Samsung Neo QLED QN90C — лучшая премиальная не-OLED панель

Лучшие телевизоры на рынке обычно имеют OLED-панели, однако жидкокристаллические могут быть гораздо ярче, и при этом не сильно уступают по другим параметрам, таким как контрастность. QN90C 2023 года выпуска сочетает в себе панель с квантовыми точками Neo QLED, подсветку mini-LED и технологии локального затемнения, которые вместе обеспечивают красивую картинку в ярко освещенной комнате даже днем. Вдобавок, модель оснащен фирменным интеллектуальным интерфейсом Tizen OS от Samsung со множеством полезных функций, таких как возможность управления другими устройствами и поддержка видеозвонков с помощью веб-камеры.

Характеристики Samsung Neo QLED QN90C

тип панели — QLED;

разрешение — UHD 4K 3840 x 2160;

частота обновления — 120 Гц;

пиковая яркость — 3300 нит;

Smart-платформа — Tizen;

аудиосистема — 2 встроенных динамика;

выходы — HDMI 2.1 x4, HDCP 2.2, USB 2.0 х2, оптический цифровой аудиовыход, RF (антенна), RS-232, Ethernet;

полезные функции — Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, Apple TV+, Samsung TV Plus, Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Hulu, Xbox, Nvidia GeForce NOW, Motion Xcelerator Turbo+, Neo Quantum HDR+, Dolby Atmos.

Стоимость Samsung Neo QLED QN90C

Даная модель телевизоров продается со скидками в честь "Черной пятницы" в магазинах Comfy, "Фокстрот", "Цитрус", MOYO, но стоит уточнять доступные размеры.

55 дюймов — 64 999 грн ;

; 75 дюймов — 119 999 грн.

Samsung Q60C — самый дешевый телевизор с квантовыми точками

Телевизор начального уровня, выпущенный Samsung в 2023 как дополнение линейки Quantum Dot LED (QLED). Он хорошо подходит для просмотра шоу или спортивных соревнований в течение дня, поскольку обладает хорошей пиковой яркостью и технологию обработки отражений. Фильмы тоже выглядят неплохо из-за контрастности, но в некоторых случаях впечателение может испортить отсутствие функции локального затемнения как у более дорогих Smart-TV. Samsung Q60C получил упрощенную версию фирменной операционной системы, хотя все еще предлагает большое количество приложений.

Характеристики Samsung Q60C

тип панели — QLED;

разрешение — UHD 4K 3840 x 2160;

частота обновления — 60 Гц;

пиковая яркость — 600 нит;

Smart-платформа — Tizen;

аудиосистема — 2 встроенных динамика мощностью 20 Вт;

выходы — HDMI 2.1 x3, HUSB 2.0 х2, Ethernet, TOSLINK Optical;

полезные функции — Wi-Fi, Bluetooth, VRR, Samsung Gaming Hub, Quantum HDR, Object Tracking Sound Lite.

Стоимость Samsung Q60C

Телевизор Samsung Q60C со скидками в "Черную пятницу" предлагают ритейлеры Eldorado, "Цитрус" и MOYO, притом на украинском рынке есть довольно широкий выбор диагоналей: