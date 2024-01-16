Россиянам не спрятаться в тылу: украинцы создали "умный" VTOL-дрон Buntar Aeroshace

Новый украинский беспилотник может взлетать и садиться вертикально, а также не теряет управление под воздействием вражеских систем РЭБ.

В Украине создали новый разведывательный беспилотник Buntar Aerospace с умной системой управления, который поможет Силам обороны уничтожать российские войска даже в глубоком тылу. Об этом сообщил один из основателей проекта Богдан Сас на своей странице в Facebook в понедельник, 15 января.

Над созданием этого беспилотного летательного аппарата команда работала последние шесть месяцев. По состоянию на сейчас уже проведены первые полевые испытания и разработчики готовят РЭБ-устойчивый дрон к боевым миссиям, к выполнению которых приступят в марте.

По словам Богдана Саса, идея создания дрона-разведчика сумной системой управления возникла из потребности увеличить количество выполненных разведывательных миссий на большой глубине в тылу врага. Ведь каждая успешно выполненная миссия — это уничтоженная система ПВО, РЭБ, командный пункт или склад боеприпасов.

Пока о Buntar Aerospace известно немногое. На опубликованном в социальной сети фото беспилотник "размыт" из соображений безопасности, однако в комментариях к посту Богдан Сас подтвердил, что речь идет о VTOL-беспилотнике. Это означает, что новый БПЛА — это дрон самолетного типа, который принадлежит к типу воздушных суден вертикального взлета и посадки. Такие беспилотники могут взлетать и садиться при нулевой горизонтальной скорости, используя тягу двигателя, направленную вертикально. Принципиальным отличием VTOL от различных винтокрылых машин является то, что в режиме горизонтального полета на крейсерской скорости, как и у самолета традиционной схемы, подъемную силу создает неподвижное крыло.

Больше подробностей о новом устойчивом к средствам радиоэлектронной борьбы дроне разработчик пообещал сообщить несколько позже. Он также уточнил, что команда создателей беспилотника работает в совокупности над тремя продуктами из сферы БПЛА для военных.

Напомним, в начале ноября 2023 года мы писали о том, что в Киеве создали РЭБ-устойчивый дрон "Шкипер". Беспилотник уже использовали в боевых условиях, и он оказался весьма эффективным, уверяют разработчики.

А в конце октября 2023 года ВСУ передали дроны Heavy Shot, которые не по зубам россиянам. Беспилотники сбрасывают мины, калибром 60-120 мм и весом до 40 килограммов. Эту полезную нагрузку дроны способны нести на расстояние 20 километров от точки взлета.