Компания "Спецтехноэкспорт" впервые показала надводный дрон Magura V5 в реальном размере

Кроме ударной функции, дрон может вести наблюдение, разведку и разминирование, он оснащен многими средствами управления и навигации, а также криптографической защитой.

Полномасштабный макет надводного беспилотника Magura V5, который способен поражать цели даже в Новороссийске, был впервые продемонстрирован в полный размер ша выставке Unmanned Systems Exhibition (UMEX) 2024 в Объединенных Арабских Эмиратах украинской компанией "Спецтехноэкспорт" (STE). Об этом сообщает сайт Navy Recognition.

Выбор ОАЭ как места для этой демонстрации имеет стратегическое значение. Ближний Восток, и особенно ОАЭ, является важным морским регионом и часто оказывается в центре дискуссий о морской безопасности и стратегических водных путях. Представлением Magura V5 связывает себя с этими региональными интересами технологией, которая потенциально может ответить на некоторые уникальные вызовы морской безопасности в регионе.

MAGURA V5 — украинский многоцелевой надводный беспилотный катер, который отличается универсальностью и способностью выполнять широкий спектр задач. Эти задачи включают наблюдение, разведку, патрулирование, поиск и спасение, противоминные мероприятия, охрану на море и выполнение боевых задач.

Сюжет CNN о дронах MAGURA V5

Что касается технических характеристик, MAGURA V5 имеет длину 5,5 метров и общий вес менее 1000 кг. Его грузоподъемность значительная — 320 кг, и он может работать на дальности до 400 км в радиусе действия до 800 км.

Автономность беспилотника составляет до 60 часов, он может нести боевую нагрузку до 200 кг. Крейсерская скорость MAGURA V5 составляет 41 км/ч, максимальная — 78 км/ч. Он использует различные методы навигации: автоматическую GNSS, инерциальную и визуальную навигацию, и способен передавать до трех видеопотоков HD. Дрон оснащен 256-битным шифрованием для криптографической защиты. Кроме того, MAGURA V5 оснащен системой автопилота, видеоподсистемами, включая ночное видение, резервными модулями связи и боевой частью. Общая стоимость комплекса составляет около 273 тыс. долларов США.

Одной из интересных особенностей MAGURA V5 является его силовая установка, которая может быть электрической или гибридной, что обеспечивает незаметность во время эксплуатации. Наведение судна может осуществляться вручную через беспроводную сеть, спутниковую связь или автономно.

Дополнительное оборудование включает электрооптическую систему двойного обзора с гироскопом, морской радар и лазерный дальномер. Возможности MAGURA V5 таковы, что кроме основной роли наблюдения и разведки, он также может вести борьбу с минами.

Фокус рассказывал, как морские дроны меняют войну на Черном море. Кроме MAGURA V5, украинцы используют и другие модели надводных беспилотников.