Россияне не могут управлять дронами на поле боя: хакеры ГУР вывели из строя важное ПО

По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР российские серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает оккупантам в доступе.

Украинские разведчики ГУР устроили кибератаку россиянам и вывели из строя программное обеспечение оккупантов, которое управляет дронами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны.

Разведчики нанесли удар по веб-серверам российского проекта, который обеспечивает функционирование системы "свой-чужой". По информации ГУР, по состоянию на 8 февраля 2024 года враг начал жаловаться на массовый сбой программы управления дронами — в результате кибератаки ПО перестало "узнавать" российских пользователей и отказывает оккупантам в доступе. БпЛА из-за этого тоже не слушаются операторов.

"Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий", — пояснили в разведке.

Что дает оккупантам программное обеспечение, которое управляет дронами

ПО позволяет вражеским операторам БпЛА:

настраивать пульты управления и создавать новые;

захватывать видео и передавать картинку на командный пункт;

управлять дроном с компьютера (не через пульт).

"Без доступа к серверам, а следовательно — к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно. Сейчас противник пытается всячески решить проблему, в том числе и путем перехода в ручной режим управления", — отметили в ГУР.

Напомним, что 6 января благодаря работе ГУР на Белгородщине оккупанты вдруг не досчитались двух систем ПВО "Панцирь". Утренняя "вылазка" украинских разведчиков обошлась российским оккупантам в примерно 30 млн долларов.