Украинские и российские военные сейчас применяют множество разных видов дронов: от гражданских Mavic до ударных самолетов с дальностью в сотни километров. С начала вторжения появилось много новых технологий, и они продолжают улучшаться.

Сразу же после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году беспилотные аппараты стали ключевым инструментом ведения боевых действий. Квадрокоптеры превратились из игрушек в машины для убийства, неприметные катеры лишают РФ флота, большие автономные дроны бьют по украинским и по российским городам. Фокус изучил, как за два года войны применялись и совершенствовались разные виды летательных аппаратов.

Год первый: как дроны-разведчики изменили ход войны

Один из самых знаковых случаев с применением беспилотников произошел в феврале, когда российские войска прорвались из Беларуси и направились захватывать Киев. Силы обороны Украины обратились к 15-летнему подростку Андрею Покрасе, который с помощью своего квадрокоптера обнаружил колонну техники ВС РФ, движущейся по Житомирской трассе, и передал ее GPS-координаты. Благодаря этому украинские артиллеристы смогли точными ударами накрыть оккупантов и разбить их у села Березовка в 40 км от Киева.

Пограничник с псевдонимом Алекс Дрон после полномасштабного вторжения отправился в Харьковскую область, где выполнял аэроразведку. По его словам, беспилотная авиация преломила ход этой войны. С помощью дронов аэроразведчик и его команда предоставляли командирам подробные кадры позиций ВС РФ, позже они начали передавать свой опыт другим подразделениям. Командованию понравились результаты роботы, поэтому оно начало развивать беспилотную авиацию. Вскоре аэроразведке поручили также корректировать удары артиллерии, и это тоже оказалось очень эффективно — вместе операторы и артиллеристы подбили много российской техники, включая танк, БМП-3, БТР-82А.

"Например, в штабе офицеры сидят, можно выводить картинку для того, чтобы они корректировали так, как это нужно — не через промежуточное звено, а напрямую", — поделился военный специалист.

После успешной работы в Харьковской области Алекса Дрона перевели на Донецкое направление, где он обучал другие группы операторов БПЛА.

Украинский пограничник Алекс Дрон Фото: Цензор.net

Коптеры — новые "глаза" армии

Все воздушные дроны можно грубо разделить на две категории: коптеры и аппараты с крыльями самолетного типа. К первым относятся коммерческие дроны, такие как Mavic 3 от DJI — в 2022 году это был едва ли не самый популярный БПЛА в Вооруженных силах Украины, бойцы активно применяли их для разведки непосредственно на линии фронта. Спустя несколько месяцев такие же гражданские дроны додумались использовать для атаки, но об этом расскажем ниже.

Беспилотник DJI Mavic 3 на службе ВСУ Фото: FreeAir UA

В июле 2020-го основатель Учебно-методического центра аэроразведки по подготовке и повышению квалификации операторов квадрокоптеров Виктор Таран сообщил, что 95% всех дронов, которые используют украинские военные, приходится на модели от производителей DJI и Autel. Они достаточно легкие в управлении, а потому бойцы их быстро освоили.

К примеру, DJI Mavic 3 позволяет снимать видео в формате 4К с высоты до 6 км, передавать его на пульт оператору в радиусе 5 км, разгоняться до 72 км/ч и работать 31 минуту на одном заряде батареи. Камера достаточно хороша, чтобы с высоты 400 метров увидеть человека во всех деталях, не говоря уже о технике. Есть версия с тепловизором, которая позволяет работать даже ночью. Чуть хуже характеристики у Mavic 2, Mavic 2 Pro, Mavic 2 ZOOM, Phantom, Inspire, но Силы обороны их тоже использовали, если удавалось получить от волонтеров.

Украинские военные не ограничивались продукцией DJI. Например, иногда они применяли дроны от компаний Autel Robotics и Skydio, которые стоят дороже, но в некоторых аспектах даже лучше "Мавиков".

Украинцы используют дрон Autel EVO 2 Фото: 5 канал

Крылья в небе

Кажется, что в арсенале военных много типов коптеров, но беспилотных самолетов еще больше. Россия занялась этим направлением более 10 лет назад, и к началу полномасштабного вторжения у них уже были разные модели: "Орланы", "Элероны", "Форпосты", "Мерлины", "Картографы", Supercam и другие. Все они помогают россиянам вести разведку и корректировать артиллерию.

"Орлан-10" стоит особенно выделить, поскольку это самая массовая модель БПЛА самолетного типа, сделанная в России. Они не только разведывали позиции Сил обороны Украины, залетая в глубокий тыл, но также отслеживали мобильные телефоны украинцев и подавляли сотовую связь, работая в составе комплекса радиоэлектронной разведки "Леер-3".

Российские беспилотники летают высоко, но все равно уязвимы для средств ПВО. Защитники Украины за два года полномасштабной войны доказали это, сбивая не только широко распространенные "Орланы", но и такие редкие модели, как "Мерлин".

Российский беспилотник Мерлин-ВР Фото: "Известия"

Россия при этом не стояла на месте, а искала, как улучшить уже существующие БПЛА. В мае 2022 оккупанты сообщили, что начали применять на войне в Украине ударную модификацию "Орлан-10" с кассетными боеприпасами, закрепленными в специальных контейнерах под крыльями. Неизвестно, насколько массово такие БПЛА запускали, однако они точно летали над полем боя, поскольку в январе 2023 года украинские военные приземлили один из них с помощью средства РЭБ.

Помимо модификации старых, Россия работала и над новыми моделями. В августе 2023 года компания "Кронштадт" заявила, что свой первый полет совершил военный беспилотник "Сириус", способный нести корректируемые и фугасные авиабомбы весом до 450 килограмм. Предполагается, что доделать модель помог дрон MQ-9 Reaper Военно-морских сил США, который тем же летом самолеты армия РФ сбила над Черным морем, а потом подняла со дна обломки. Дальнейшая судьба "Сириуса" неизвестна.

Российский беспилотник "Сириус" Фото: Кронштадт

А что же в Украине? На момент полномасштабного вторжения у ВСУ не было такого большого парка разведывательных самолетов, как у оккупантов, и пришлось наверстывать в этом направлении. Как и россиянам, дроны самолетного типа необходимы защитникам Украины, чтобы вести разведку с воздуха, находить цели и точнее их поражать. Украинцы создали с нуля или доработали десятки разных моделей, хотя не все из них прижились в Силах обороны.

Некоторые наработки к началу большой войны уже были. Еще в 2015 году "Укроборонпром" представил отечественный беспилотник "Фурия", с тех пор модель активно применяют в боевых действиях. Довольно небольшой самолет, который может без особого труда поднять человек, летает в радиусе 50 км от оператора и передает видео с камеры как днем, так и ночью.

Украинский разведывательный беспилотник "Фурия" Фото: Скриншот

До 2022 года свои беспилотные самолеты для военных производили еще несколько украинских компаний. Так DeViRo из Днепра с 2015 по 2020 годы выпустили более 300 разведывательных БПЛА "Лелека-100", они официально приняты на вооружение ВСУ. С 2014 года дроны собирает также UkrSpecSystems, их PD-2 может пролететь 1000 км без дозаправки и поддерживать связь в радиусе 180 км. Позже DeViRo объединилось с чешскими коллегами и создали новый дрон Leleka LR, лучше защищенный от РЭБ.

Украинские беспилотники "Лелека-100" помогают артиллеристам Фото: Скриншот

После полномасштабного вторжения в Украине появилось еще больше команд, разрабатывающих разведывательные БПЛА самолетного типа, и многие из них добились успеха. Инженеры создали несколько моделей с нуля, учитывая новые запросы Сил обороны, а именно — незаметность в небе, надежность конструкции в боевых условиях, удобство запуска и защиту от средств РЭБ. Некоторые предприятия решили переделать на военный лад уже существующие дроны для картографии — их камеры пригодились для разведки.

Одним из первых беспилотных самолетов нового поколения стал Shark от Ukrspecsystems, компания разработала его за полгода и впервые представила в октябре 2022-го. Спустя два месяца создатели собрали модернизированную версию, способную летать в два раза дольше. Помимо разведки, БПЛА может корректировать удары американских артиллерийских систем HIMARS, которые западные партнеры передали Украине.

Разведывательный беспилотник Shark Фото: Фонд "Повернись живим"

Еще одним примером успешной разработки во время войны стал БПЛА "Колдун", созданный мастерами из Федерации авиамодельного спорта в Днепропетровской области. В декабре 2022 года они приступили к серийному производству. Этот самолет сделан из легких материалов, его просто собрать и починить в боевых условиях. Он не передает видео оператору, а просто записывает его, поэтому получения разведданных военным нужно не только запустить, но и приземлить его. Но благодаря такой особенности "Колдун" почти незаметен для российских средств радиоразведки и устойчив к помехам. Украинские военные оценили преимущества аппарата и используют их против россиян.

Беспилотник "Колдун" разработали в Днепре Фото: Скриншот

Под конец года успехи дронов-самолетов заметили и в Минобороны. В декабре БПЛА D-80 Discovery и E-300 Enterprise от украинской компании AeroDrone получили разрешение на эксплуатацию в Вооруженных силах Украины.

БПЛА D-80 Discovery от AeroDrone Фото: Скриншот БПЛА E-300 Enterprise от AeroDrone Фото: Facebook

От разведки к атаке

Украинские воины быстро поняли, что дроны могут не только смотреть на противника свысока, указывая цели, но и сами уничтожать их, осенью-зимой 2022 года явление стало массовым. Сначала к DJI Mavic приделывали коммерческие системы для сброса конфет и других мелочей, вот только сбрасывали небольшие гранаты, такие как ВОГ-17. Позже инженеры стали улучшать такие системы, чтобы они выдерживали больший вес и надежнее работали в боевых условиях. Детали печатали на 3D-принтерах, как и стабилизаторы для боеприпасов, чтобы они точнее падали с большой высоты и ветер не сносил их в сторону от цели.

Как правило, легкие гранаты недостаточно мощные, чтобы нанести значительный ущерб, но меткими попаданиями операторы неоднократно уничтожали российских солдат и даже выводили из строя технику, в том числе танки. Украинский военнослужащий из 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Андрей Скибин с позывным "Скиба" рассказал, что с помощью Mavic 3 устраивал ежедневные налеты на позиции ВС РФ, тратя примерно по ящику гранат в день, но иногда россиянам удавалось сбивать дроны. С начала года 23-летний оператор, по его словам, уничтожил таким образом более 500 оккупантов.

Оператор БПЛА Андрей Скибин из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Фото: Скриншот

Когда же "Мавиков" было недостаточно для уничтожения целей, украинские военные применяли дроны покрупнее, способные поднимать тяжелые мины. Например, DJI Matrice 300 — гражданский дрон, изначально предназначенный для промышленности. Если Mavic поднимает около 1,5 кг, то его старший брат — 2,7 кг, почти в два раза больше. Сельскохозяйственные коптеры Agras T30 от того же производителя несут уже 30 кг, с них нужно лишь снять контейнеры для удобрений и заменить их системой сброса боеприпасов.

Группа украинских инженеров под покровительством общественной организации "Аэроразведка" создали свой боевой дрон R18, который военные начали применять уже в начале 2022 года. Коптер с 8 двигателями стоимостью около $20 000 поднимает боеприпасы общим весом 5 кг — это могуть быть две противотанковые гранаты РКГ-3 или бомбы РКГ-1600, весьма эффективные против техники. Дальность у R18 небольшая, всего 4 км, зато тепловизор позволяет устраивать бомбардировки даже ночью.

Украинский ударный беспилотник R-18 Фото: Facebook

В 2023 году R18 эволюционировал в беспилотник R34. Новая версия рассчитана уже на шесть боеприпасов общим весом до 30 кг. Дальность увеличилась до 10 км, при этом дрон может автоматически лететь и атаковать цели по заданным координатам, поэтому менее уязвим к средствам РЭБ.

Так выглядит более совершенный бомбардировщик R-34 Фото: Скриншот

Летом 2023 года российские военные впервые пожаловались на полумифические тяжелые дроны, которые они назвали "Баба Яга". В чеченском подразделении "Ахмат" их описали как БПЛА "размером с человека", которые прилетают ночью, сбрасывают до четырех 82-мм мин или две большие 120 мм мины, неуязвимы для РЭБ и пуль, но сбиваются гранатометами. Модернизированные же версии "Бабы Яги", по словам россиян, оснащены "клешнями", чтобы похищать раненых оккупантов.

Конечно, это все сказки. В ноябре Минобороны Украины раскрыло, что дроны "Баба Яга", так пугающие ВС РФ — это гексакпотеры Vampire. Они поднимают приличный вес — около 20 кг, но человека унести не способны. Зато прекрасно уничтожают склады, живую силу и технику противника. Особенно эффективными они оказались в районе Крынок в Херсонской области, помогая ВСУ удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.

БПЛА самолетного типа тоже начали применять для ударов. С февраля 2022 год а Силы специальных операций ВСУ начали активно применять комплексы Punisher, которые компания UA Dynamics производит с 2016 года. Довольно дешевый и простой в обслуживании БПЛА может сбрасывать на противника 75-мм бомбы весом 2 кг с большой точностью. Такой бомбардировщик хорош для поражения неподвижных целей на расстоянии до 45 км.

Куда популярнее бомбардировщиков в Украине оказались самолеты-камикадзе, к разработке которых несколько команд инженеров приступили уже после полномасштабного вторжения. Команда из Кривого Рога делает беспилотники под названием Сobra ("Кобра"), предназначенные для ударов на расстоянии до 300 км. В декабре 2023 года руководитель проекта Виталий Брызгалов рассказал Фокусу, что военные уже давно применяют такие дроны, но их серийное производство пока не началось.

Военные из 67-й отдельной механизированной бригады создали комплекс "Хрущ". Коптер-носитель поднимает и сбрасывает самолет-камикадзе из дешевых материалов: пенопласт, фанера, специальная пленка, ПВХ-трубы. Таким образом ударный дрон может пролететь до 20 км и поразить цель. Необычный комплекс военные протестировали на разных участках фронта.

С 2022 года в Украине проводили много таких экспериментов и делали ударные БПЛА разных видов и конструкций, однако с разным успехом. Некоторые из них не прошли испытания, другие оказались ненадежными или невыгодными в производстве.

Применяли Силы обороны и беспилотные системы зарубежного производства, например, Bayraktar TB2, ставшие легендарными. Они оказали большое влияние на ход боевых действий, однако сами мало изменились, в отличие от украинских моделей, которые постоянно улучшаются, поэтому на них внимание не акцентируем.

Ударные беспилотники России

"Шахеды" — виновники блэкаутов

В сентябре 2022 года Россия начала атаковать Украину иранскими барражирующими боеприпасами Shahed-131 и Shahed-136, оккупанты подписывали их "Герань-1" и "Герань-2" соответственно. Сами аппараты отличаются размерами, более крупный Shahed-136 имеет планер треугольной формы с размахом крыла 3,5 метра и может пролететь до 2000 км благодаря бензиновому двигателю. БПЛА двигается к цели автономно, без участия оператора, руководствуясь спутниковой системой навигации GPS, а также инерциальной, поддерживающей примерный курс, если первая не работает.

Той осенью с помощью "Шахедов" и ракет россияне нанесли большой ущерб украинской энергосистеме, атаковав объекты инфраструктуры. Если беспилотники не долетали сами, то как минимум отвлекали систему ПВО. Со временем Силы обороны научились бороться с "Шахедами", сбивая их не столько зенитными ракетами, сколько мобильными группами с тяжелыми пулеметами и прожекторами.

Иранский ударный беспилотник Shahed-136, сбитый в Украине Фото: Kyiv Media

Минцифры сообщала о поставках в Украину системы для перехвата "Шахедов" на основе дронов-ловцов Fortem DroneHunter F700, стреляющих сетями — на них украинцы пожертвовали 152 млн грн. По словам министра Михаила Федорова, их установили для защиты энергетических объектов, однако информацию об их эффективности держат в секрете.

Беспилотник-перехватчик Fortem DroneHunter F700 Фото: Скриншот

Россия начала не только покупать у Ирана, но и сама собирать "Шахеды" на своих заводах, постоянно пыталась сделать их еще эффективнее, собирала и применяла разные версии. В 2023 году ВС РФ заставляли БПЛА летать по сложным маршрутам и кружить на месте, чтобы обойти или спровоцировать средства ПВО, использовались также беспилотники черного цвета, которые тяжелее заметить в ночном небе.

В ноябре 2023 года в Украине сбили необычный ударный дрон — "Шахед" с SIM-картой и модемом сотовой связи. По мнению экспертов, такую технологию оккупанты могут использовать для смены маршрута в небе или же отслеживания беспилотников: где они безопасно пролетели, а где были сбиты силами ПВО.

Беспилотник "Шахед" с модемом 4G cбили в Украине Фото: Соцсети

8 января ВСУ впервые сбили реактивный "Шахед". Как предположил украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов, это была тестовая модель с реактивным двигателем и такой же боевой частью, как у Shahed-136. Преимущества у такого БПЛА сомнительные, поэтому его вряд ли будут производить в России серийно.

Реактивный дрон Shahed-238 в Иране Фото: Twitter

Украина — полигон для "Ланцетов"

Россия на войне в Украние впервые применила свое новейшее и, пожалуй, самое современное оружие — "Ланцет". Это не коптер и не самолет, а отдельная история — барражирующий боеприпас с X-образными крыльями. ВС РФ начали массово применять "Ланцеты" в конце 2022 года, атакуя боевую технику и артиллерию в десятках километров от линии фронта. Сначала российские БПЛА-разведчики, такие как "Орлан-10", Zala или SupеrCam, находят цели и определяют их координаты, затем оккупанты запускают "Ланцет", который ищет нужный объект с помощью камеры, а затем по команде оператора наводится и пикирует вниз со скоростью до 300 км/ч. На последнем этапе его уже практически невозможно остановить, хотя порой беспилотники запутываются в сетках.

Беспилотник "Ланцет-3" применяют ВС РФ в Украине Фото: РИА Новости

Компания-разработчик ZALA Aero выпускает "Ланцет-1" с боевой частью весом 1 кг и "Ланцет-3" с боеголовкой весом 3 кг, а также более новые версии с увеличенной дальностью. Предполагается, что именно они поразили самолеты МиГ-29 и Су-25 на авиабазе "Долгинцево" возле Кривого Рога — в 50 км от линии фронта.

В июле 2023 года россияне представили новую версию "Ланцета" с рабочим названием "Изделие-53", которая должна автономно бить по целям с помощью некого искусственного интеллекта и объединяться в рои. Однако недавно появилась информация, что эту функцию отключили из-за ошибок.

"Изделие-53" складывается и запускается из специального контейнера Фото: Скрин видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в журнале The Economist эссе, в котором выделил БПЛА "Ланцет" как значительную угрозу. По его словам, ВС РФ начали активно применять такие дроны для контрбатарейной борьбы, и противостоять им на войне довольно сложно. Это помогло РФ компенсировать нехватку дальнобойных артиллерийских систем, таких как HIMARS.

Налеты на Россию

Пока ВС РФ запускали "Шахеды", украинцы в конце 2022 года начали бить дальнобойными дронами по территории врага. Резонансный случай произошл 5 декабря, когда неизвестные БПЛА ударили по военному аэродрому в городе Энгельс в Саратовской области и повредили два самолета. В тот же день взрывы прогремели на аэродроме "Дягилево" в Рязанской области, повреждения получили два самолета Ту-95МС и Ту-22М3. Согласно самой популярной версии, удары нанесли советские БПЛА Ту-141 "Стриж" с дальностью полета до 1000 км и 150 кг полезной нагрузки. Предполагается, что украинские инженеры вытащили из беспилотников ненужное оборудование для воздушной съемки, а освободившееся место заполнили взрывчаткой.

После дроны еще неоднократно атаковали территорию России, некоторые даже попали по Кремлю в Москве, хотя государственное и военное руководство Украины не брало на себя ответственного за эти удары. Но время от времени взрывы продолжают греметь на российских заводах и нефтебазах, прилетает и по объектам в оккупированном Крыму. Не было также официального подтверждения, какие именно беспилотники для этого использовали, но эксперты установили несколько моделей по фото и видео, опубликованным очевидцами.

UJ-22 Airborne от компании Ukrjet — это одномоторный беспилотник самолетного типа, который может нести внутреннюю боеголовку или несколько бомб, сбрасываемых с воздуха. Радиус действия оценивают примерно в 800 км. Им приписывают несколько налетов на Москву и удар по авиазаводу в Смоленске.

Украинский беспилотный самолет UJ-22 Airborne Фото: Из открытых источников

UJ-25 Skyline от той же компании стал ударной версией беспилотника Ukrajet UJ-23 Topaz. Он имеет реактивный двигатель и характерные стреловидные крылья. Такие беспилотники россияне обнаружили в Брянской области и Подмосковье.

Беспилотник UJ-25 Skyline засветился во время интервью Михаила Федорова Фото: Cкриншот

Много шума наделал украинский БПЛА UJ-26 Beaver ("Бобер"), впервые показанный блогером Игорем Лаченковым. Он имеет корпус, сделанный по аэродинамической схеме "утка", при которой горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла. Заявленный запас хода составляет около 1000 км, а полезная нагрузка — до 20 кг.

Блогер Сергей Стерненко показал дроны "Бобер" Фото: Сергей Притула/Facebook

В ноябре глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал историю дрона "Бобер". По его словам, представители ГУР обратились к волонтерам попросили приобрести тестовую партию БПЛА с дальностью до 600 км и боевой частью 25 кг. Разведчики хотели получить дроны, способные бить по глубокому тылу России, поражая объекты в самых неожиданных местах. Первые боевые применения оказались успешными, пусть и не все беспилотники достигли цели. На этот проект потратили 40 млн грн.

Тарас Чмут показал модель дрона "Бобер" Фото: Facebook

После этого ГУР предложила еще одну программу — нужно было собрать 230 млн грн, но так, чтобы не только враг, но даже сами украинцы, жертвующие деньги, не знали, на что их потратят. Так состоялся проект Black Box, в рамках которого для воинов купили 60 беспилотников дальнего радиуса действия, при этом 45 из них — это были улучшенные версии БПЛА, названные "Бобрами".

С помощью всех 60 беспилотников Украина нанесла России убытки в размере как минимум 900 миллионов долларов. Как уверяет Тарас Чмут, они ударили по заводам, где изготавливаются компоненты для российских ракет — типов Х-59, Х-31 и Х-35, а также по месту хранения баллистических частей ракет "Искандер".

Не все дроны, которые атаковали территорию РФ или были сбитых россиянами удалось опознать. В начале февраля в России сообщили о новой находке — загадочном БПЛА с реактивным двигателем JetCat P400-PRO и осколочно-фугасной боевой частью с металлическими шариками. Еще в июне 2023 года в "Укроборонпроме" заявили об успешном применении беспилотника с дальностью действия 1000 км, но его название или характеристики до сих пор не раскрыли.

FPV-дроны стали новым супероружием

Первые использования таких изделий были зафиксированы еще весной 2022 года, но вначале 2023 года украинские военные освоили и начали активно применять против оккупантов новое оружие — ударные коптеры с управлением от первого лица (first person view или сокращенно FPV). На тот момент по обе стороны фронта появились антидроновые ружья, а Россия активизировала средства радиоэлектронной борьбы, которые с тех пор глушат обычные квадрокоптеры типа Mavic, они продолжают вести разведку и даже сбрасывать гранаты, но уже не так массово. FPV-дроны же очень быстрые около 200 км\ч и работают на других радиочастотах, поэтому традиционные комплексы РЭБ оказались бессильными, хотя позже появились новые системы, обеспечившие защиту бойцов и транспорта, пусть и не стопроцентную.

FPV-дроны могут нести мощные боеприпасы Фото: УП

Украинцы раньше РФ начали массово применять БПЛА из дешевых китайских комплектующих, прикрепляя к ним взрывчатку. Упомянутый выше Андрей Скибин, ныне командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов, одним из первых прошел курсы пилотов FPV. Поначалу боевые вылеты были малоуспешными, но со временем бойцы ВСУ обзавелись качественными станциями управления и ретрансляторами — все это, в отличие от одноразового дрона, можно использовать многократно.

Умелый оператор способен направить FPV-дрон в уязвимое место танка или даже завести его в открытый люк. Сейчас беспилотники-камикадзе стоимостью $200-$500 составляют серьезную конкуренцию артиллерии по точности, эффективности и количеству уничтоженной техники и живой силы, свидетельство тому — многочисленные ролики, публикуемые как украинскими, так и российскими военными. Как говорят в 10-й бригаде ВСУ "Эдельвейс", еще полгода назад для одной роты было за счастье иметь десяток FPV-дронов на роту, теперь же она может за день потратить 20-30 аппаратов.

Да, спустя несколько месяцев россияне увидели, насколько хорошо работают FPV-дроны на фронтах, и развернули у себя массовое производство, технология оказалось довольно простой. Стоит отметить, что россияне могли даже первыми додумать до этого, ведь Фокус нашел информацию о применении таких устройств ВС РФ уже в сентябре 2022 года.

Конструкция FPV-дронов кардинально не менялась, поскольку большинство производителей использовали готовые иностранные детали. Однако инженеры постепенно оптимизировали конструкцию, подбирали аккумуляторы, приемники, моторы и боеприпасы таким образом, чтобы коптеры могли пролететь дальше и нанести более мощные удары. Сейчас применяются разные типы боевых частей: кумулятивные, осколочные, термобарические. Некоторые подразделения решили применять FPV-дроны в качестве бомбардировщиков, а не камикадзе, что сделало их многоразовыми.

Ключевое изменение наступило в ноябре 2023 года, когда ВС РФ неожиданно ударили по украинским войскам ночью. Как рассказал Фокусу Сергей Бескрестнов, россияне закупили в Китае крупную партию камер ночного зрения для FPV-дронов, что увеличило их стоимость примерно вдвое. С их помощью оккупанты нанесли Силам обороны значительные потери, поскольку именно ночью происходят наиболее активные перемещения на передовой. Блогер и волонтер Сергей Стерненко считает, что весной 2024 года у оккупантов будет в 10 раз больше "ночных" FPV-дронов. К счастью, в Украине тоже уже делают такие БПЛА.

Украинские военные готовятся применять ночные FPV-дроны Фото: Генштаб ВСУ

Еще одной проблемой стали FPV-дроны с машинным зрением — их ВС РФ тоже первыми применили на поле боя. Специальное программное обеспечение значительно упрощает работу оператора, ему достаточно лишь выбрать и выделить на экране планшета объект, видимый чеез камеу, после чего беспилотник система с высокой вероятностью сама доведет аппарат до цели, даже если она будет перемещаться. Это сделает неэффективной работу любого комплекса РЭБ, но украинские военные заметили, что при наведении дроны на несколько секунд зависают в воздухе, поэтому их можно подстрелить. В Украине подобная разработка тоже есть — создан чип, который можно установить на любой коптер, его готовятся тестировать в боевых условиях, а затем запустить в серийное производство.