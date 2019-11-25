Оржель говорит о "самой низкой" зимней цене на газ в случае подписания контракта с "Газпромом"

В случае подписания с "Газпромом" нового контракта по транзиту, зимой цена на газ может стать одной из самых низких в истории переговоров.

Об этом заявил глава Минэнерго Алексей Оржель, передает ЭП.

По его словам, этому поспособствуют большие запасы газа в хранилищах.

"Если мы подпишем договор на транспортировку с "Газпромом", учитывая те запасы имеющихся в украинских и европейских газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из исторически самых низких цен на газ этой зимой", – заявил Оржель.

Также глава Минэнерго отметил, что транзит газа может принести в казну Украины до $3 млрд поступлений.

Отдельно министр заверил, что после проведения анбандлинга "Нафтогза" (выделение из НАК отдельного оператора украинской ГТС, - ред.) вопрос политического давления в переговорах с РФ будет исключен.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.

Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".