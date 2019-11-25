Оржель говорит о "самой низкой" зимней цене на газ в случае подписания контракта с "Газпромом"
В случае подписания с "Газпромом" нового контракта по транзиту, зимой цена на газ может стать одной из самых низких в истории переговоров.
Об этом заявил глава Минэнерго Алексей Оржель, передает ЭП.
По его словам, этому поспособствуют большие запасы газа в хранилищах.
"Если мы подпишем договор на транспортировку с "Газпромом", учитывая те запасы имеющихся в украинских и европейских газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из исторически самых низких цен на газ этой зимой", – заявил Оржель.
Также глава Минэнерго отметил, что транзит газа может принести в казну Украины до $3 млрд поступлений.
Отдельно министр заверил, что после проведения анбандлинга "Нафтогза" (выделение из НАК отдельного оператора украинской ГТС, - ред.) вопрос политического давления в переговорах с РФ будет исключен.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год.
- Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.
- Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".
- 25 ноября "Нафтогаз" ответил на предложение "Газпрома" по транзиту газа и согласился с вариантом контракта, который предложил вице-президент ЕК Марош Шефчович.