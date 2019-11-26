УЗ в новом году хочет взять кредит в 1.8 млрд грн на новые локомотивы

Экономика
В начале текущего года в УЗ говорили, что уже заключенный с General Electric контракт на поставку локомотивов находится под угрозой из-за нехватки средств

"Укрзализныця" планирует в новом году потратить 1 815 млн грн на тепловозы. Об этом пишет ЦТС, ссылаясь на проект финплана компании.

Локомотивы в госпредприятии хотят купить за кредитные средства.

Также за счет кредитных ресурсов УЗ планирует обновление состава электропоездов. Однако сумму, которую хотят на это потратить, в компании не указали.

В феврале 2018 года УЗ и General Electric подписали договор на поставку 30 локомотивов. Проект обошелся в $140,4 млн, а один локомотив стоит $4,68 млн. 

В начале текущего года директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев заявил, что дальнейшие поставки локомотивов TE33A находятся под угрозой – для продления этого контракта УЗ не нашла финансирования.

"Почему? Потому что схлопнулась наша маржа от повышения тарифов на 15% в 2017 году. За это время все товары подорожали на 25% и больше. Если мы не сделаем нормальную, адекватную корректировку тарифа, локомотивов не будем иметь никогда", – пояснил Рязанцев.

Как ранее сообщал Фокус: