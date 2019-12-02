На ремонте Одесского аэропорта разворовали 11 млн грн, – СБУ

В ноябре при движении по взлетно-посадочной полосе аэропорта "Одесса" сломали шасси два самолета

Правоохранители провели обыски на территории коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" и в офисных помещениях подрядчиков, выполняющих ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Следствие подозревает, что руководство коммунального предприятия в сговоре с генподрядчиком присвоило 11 млн грн из 38 млн, выделенных государственным на ремонт аэропорта.

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Злоумышленники перечислили средства на счета фиктивных фирм-субподрядчиков. Сами же ремонтные работы были выполнены частично и из некачественных материалов, а часть услуг вообще осталась на бумаге.

Руководителю генподрядчика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УК. Ему грозит 12 лет лишения свободы и конфискация.

Напомним, что 22 ноября при посадке в аэропорту Одессы самолет турецких авиалиний сломал переднюю стойку шасси. Днем ранее при разбеге для взлета сломал шасси другой самолет.

В июле прошлого года сообщалось, что Кабмин выделил дополнительно 253 млн грн на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Одесса". Модернизированный аэропорт должны были открыть в 2019 году и превратить его в авиахаб. Новую полосу начали строить осенью 2017 года. Финансирование в 2018 году планировалось на уровне 1,17 млрд грн.

Как ранее сообщал Фокус:

Аэропорт "Борисполь" договорился с киевской компанией "Будшляхмаш" о приобретении 11 автобусов производства "Минского автомобильного завода" за 103,2 млн грн.