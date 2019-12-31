На 40% дороже. Сколько стоит встретить Новый год в Киеве и Севастополе

В преддверии праздников журнал Фокус решил сравнить стоимость традиционного новогоднего стола на четырех человек в Киеве и в аннексированном Севастополе. Для подсчета брали такое количество продуктов, которого должно хватить на "продленную встречу" Нового года до 2 января.

В корзину вошли – оливье, сельдь под шубой, крабовый салат, курица с гарниром, красная рыба, холодная закуска, фрукты, десерт и алкоголь.

В целом, в Киеве оказались дороже такие продукты, как картофель, морковь, огурцы, лук, свинина, говядина, оливки, гауда, семга, мука, мандарины и курица. А в аннексированном Севастополе – Кока-кола, Мартини, масло, сыр "Маасдам", салями, сервелат, яйца, коньяк "Арарат", балык, колбаса "Докторская", сыр "Голландский", сыр "Камамбер", виноград, сок, майонез и свекла.

Стоит подчеркнуть, что не все продукты для новогодней корзины нашлись в обоих городах, поэтому в Крыму приходилось подбирать аналоги, но стоит признать, что они не всегда были идентичны по качеству. .

В итоге стоимость новогоднего стола в Киеве с алкоголем составила – 2756,96 грн., в Севастополе 3921,22 грн.

Смотрите подробнее о ценах в двух городах на видео:

Как ранее сообщал Фокус: