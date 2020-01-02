Если "Нафтогаз" и будет покупать газ у РФ, его больше не посадят на "газовую иглу", – Кулеба
Украина еще не созрела для возвращения к прямых закупкам газа у России.
Такое мнение в интервью Интерфакс-Украина выразил вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
"Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны, но я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам", – говорит Кулеба.
В то же время, запретить компаниям покупать у РФ газ напрямую государство не может, поэтому нужно сделать так, чтобы у "Газпрома" не было монополии на украинском рынке.
Это значит, что у россиян не будет возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников.
"Когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам", – заявил вице-премьер.
Если же "Нафтогаз" и будет покупать газ у РФ, это не будет похоже на "газовую иглу". "Это будет исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы", – добавил Кулеба.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.
- Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".
- Министр энергетики Украины Алексей Оржель также говорил, что украинская сторона "сделала почти невозможное" на переговорах с РФ и благодаря этому теперь есть договоренность по транзиту.
- 31 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о подписании нового контракта на транзит с "Газпромом", а уже на следующий день Оператор ГТСУ прокачал в Еропу из РФ первые кубометры газа.