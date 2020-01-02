На страже гривны. Нацбанк в 2019 году купил $8,46 млрд, из них в декабре – $2,93 млрд

В 2019 году Национальный банк Украины купил на межбанке $8,46 млрд, а продал — только $529 млн. Таким образом, чистая покупка валюты регулятором за год составила $7,93 млрд. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

При этом в декабре НБУ купил рекордную сумму – $2,93 млрд, а половину из них ($1,508 млрд) в период с 23 по 28 декабря.

Отметим, что в 2018 году Нацбанк купил на межбанке $3,2 млрд, продал — $1,8 млрд. Чистая покупка – $1,37 млрд.

Также в последнюю неделю 2019 года НБУ впервые с ноября 2019 года провел валютный аукцион, на котором купил $230 млн. В результате массовой покупки доллара удалось остановить падение курса доллара. Перед новогодними праздниками НБУ ослабил официальный курс гривны на 39 копеек – до 23,68 грн за доллар. Стоимость евро также увеличилась на 62 копейки – до 26 42 грн за евро.

Однако, несмотря на это, курс гривны с начала года укрепился примерно на 20% (наивысший показатель в мире), что привело к недовыполнению бюджета. По мнению финансистов, укрепление гривны препятствует оттоку из страны трудовых ресурсов. В то же время существенное укрепление гривны привело к уменьшению поступлений в бюджет.

По данным Госказначейства, госбюджет Украины за январь-ноябрь 2019 год выполнен с дефицитом в размере 34,860 млрд грн, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 млн грн. В итоге в последнюю неделю декабря Кабмин был вынужден остановить финансирование расходов по незащищенным статьям бюджета и обязать Нафтогаз до 27 декабря выплатить 8,5 млрд грн дивидендов за 9 месяцев 2019 года. Нафтогаз перечислил в госбюджет 13 млрд грн (дивиденды и 4,5 млрд грн дополнительных платежей).