Золотые правила выбора и покупки колец

Подбор кольца – это процесс, в котором нельзя ошибиться. Кроме своей яркости и красоты данное украшение дает энергетику, силу и поднимает настроение. Оно способно дополнит образ человека, изменить его повадки, а также сформировать общее впечатление. Помощь в выборе и покупке окажет магазин «Ювелирная карта», где есть достаточно предложений под индивидуальные запросы каждого клиента.

Возраст – ключевой критерий выбора

Для юных девушек идеальным решением выступают небольшие и тонкие кольца. Массивные перстни исключены, но в особых ситуациях можно надевать и их. Большие кольца подходят для возрастных дам. Они выглядят идеально, умеренно и утонченно. При внешних недостатках кольцо позволит акцентировать внимание только на украшениях.

Молодым девушкам рекомендуется покупать кольца в стиле минимализма. Именно это подчеркивать свежесть образа, прекрасный вид пальчиков, а также позволит сформировать образ в любом стиле. Дополнение в виде драгоценного камня не будет лишним.

Дизайн кольца

Решение купить кольцо заставляет учесть многочисленные важные факторы:

размер (выбирать украшения наугад не стоит, потому что оно должно идеально лежать на пальце);

назначение кольца (простое украшение на каждый день, кольцо для помолвки или брака);

индивидуальные предпочтения (ассортимент включает украшения с бриллиантами, топазами и другими видами камней).

Дополнение в виде камня всегда будет беспроигрышным вариантом. Оно подходит как для мужчин, так и женщин.

В основу дизайна обязательно включен цвет. Можно выбирать как сочетание оттенков, так и чисто один вариант цвета. Среди основных решений выделяют несколько актуальных цветов колец:

белые;

красные;

желтые;

розовые.

Традиционно выбираются серебряные и золотые кольца, т.е. белые и желтые. Красное или розовое золото – это уникальное исполнение и подобные кольца должны подбираться на основе характера, вкуса и личных предпочтений человека.

Выбор кольца по форме рук и пальцев

Горизонтальные полоски на кольце подойдут женщинам с утонченными пальцами. Если пальцы немного пухлые любые горизонтальные элементы стоит исключить. Они визуально расширяют окружность пальца, что выглядит не очень хорошо. В этом случае асимметрия – это идеальное решение.

Короткие пальцы всегда можно визуально удлинить, применяя кольца с украшениями в виде груши. Визуальное увеличение объема тонких пальцев создается кольцами без камней. Наличие камня искажает визуальное восприятие, особенно если украшение слишком большое.

«Ювелирная карта» – проверенный помощник в выборе украшений

Независимо от выбора магазин «Ювелирная карта» поможет совершить покупку. Оплата заказа и его доставка осуществляется всеми известными способами, а если будут вопросы по анализу ассортимента, профессионалы своего дела окажут быструю помощь. На все позиции действуют приемлемые цены, а для упрощения анализа колец можно задавать индивидуальные параметры в графе критериев поиска.