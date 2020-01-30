НБУ снизил учетную ставку до 11% и прогнозирует ее снижение до 7% к концу года

Национальный банк снизил учетную ставку сразу на 2,5 пункта – с 13,5% до 11%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ отметили, в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% и впервые вошла в целевой коридор, установленный Национальным банком еще в 2015 году (5% ± 1 процентный пункт). Решающее влияние на быстрое замедление инфляции в конце 2019 года имело укрепление гривны, которое нивелировало эффекты достаточно сильного потребительского спроса.

НБУ считает, что в ближайшие месяцы инфляция будет ниже целевого диапазона, но в четвертом квартале снова ускорится и по итогам 2020 года составит 4,8%.

Национальный банк также прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.

Напомним, что учетная ставка НБУ – это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты.

Как ранее сообщал Фокус:

НБУ в 2019 году несколько раз снижал учетную ставку. В последний раз 13 декабря – до 13,5% годовых. В целом за год она снизилась на 4,5 п.п.

Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова прогнозирует, что в следующем году стоит ожидать более быстрого снижения учетной ставки.