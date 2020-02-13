Закат расцвета. Представители рабочих профессий уже получают как в 2013: что дальше

$800 в месяц сегодня обещают сантехнику без вредных привычек. Примерно столько же готовы платить гувернантке, сборщику мебели, сварщику, плиточнику-облицовщику, оператору производственной линии, каменщику, сборщику алюминиевых конструкций. Около $600 обещают мойщику автомобилей, маляру, слесарю, водителю погрузчика, упаковщику, комплектовщику на складе, уборщице или грузчику. Это не в ближнем зарубежье, как могло показаться на первый взгляд, а в Украине. Именно такие суммы в гривневом эквиваленте указывают отечественные работодатели в объявлениях об открытых вакансиях для рабочего персонала.

В конце 2019 года средняя зарплата по Украине впервые в истории превысила эквивалент $500. По информации Госстата, этот показатель в декабре прошлого года достиг 12,3 тыс. грн, что в пересчёте на тогдашний курс доллара (23,6 UAH/USD) составляет около $520. Для сравнения: в декабре 2018 года средняя зарплата по стране в 10,6 тыс. грн при среднемесячном курсе 27,8 UAH/USD была эквивалентна $380. То есть в гривневом эквиваленте прирост зарплат за 2019 год составил около 16%, в долларовом — почти 37%.

Выше всего оплачивается труд жителей столицы. По данным Госстата, в декабре 2019 года зарплата в Киеве составила 18,9 тыс. грн — около $800. Даже по официальным данным, которые не учитывают теневые выплаты "в конвертах", зарплаты в Украине действительно сравнялись с заработками неквалифицированного персонала в государствах Центральной и Южной Европы, а в некоторых случаях и превышают их. Однако это ещё не повод радоваться.

Довольны не все

"Укрепление курса нацвалюты и низкая инфляция обычно становятся результатом роста экономики, но если она стагнирует, а её отдельные сектора демонстрируют падение, подобного не должно происходить", — рассуждает Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Процессы, которые привели в 2019 году к укреплению гривни и снижению инфляции, Пендзин сравнивает с переливанием крови, сделанным больному перед сдачей анализов. То есть хорошие показатели объясняются не оздоровлением экономики Украины, а вливанием иностранного капитала — денег нерезидентов, вложенных в облигации внутреннего госзайма. Напомним, курс гривни к доллару в 2019-м укрепился примерно на 15% преимущественно за счёт притока валюты от иностранных спекулянтов, массово скупающих высокодоходные ОВГЗ. Во многом именно благодаря этому фактору инфляция в прошлом году составила лишь 4,1% годовых. Притом торговый баланс страны остаётся отрицательным — дефицит внешней торговли товарами Украины за 11 месяцев 2019-го составил $9,3 млрд.

От укрепления гривни в первую очередь пострадали экспортно ориентированные отрасли. "Чтобы не повышать цены на товар на внешних рынках, экспортёры вынуждены экономить, что может отражаться на размере зарплат и численности сотрудников", — объясняет Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований (МЦПИ). По словам эксперта, из-за сильной гривни страдает и сектор услуг, особенно IT-компании, получающие доходы из-за рубежа и вынужденные конвертировать их в меньший объём нацвалюты.

Описанный Кияном тренд подтверждает и исследование зарплат в IT-индустрии, проведённое EY. По данным этой консалтинговой компании, в прошлом году в IТ рост зарплат в твёрдой валюте составил 7%. То есть условный разработчик софта, которому за год к зарплате в $2 тыс. прибавили $140 (7%), в гривневом эквиваленте в декабре 2019 года получил примерно на 5 тыс. грн меньше, чем годом ранее, до повышения зарплаты.

Принуждение к росту

Опрошенные Фокусом эксперты сходятся во мнении, что в текущем году украинским работодателям придётся и далее повышать оплату труда независимо от динамики курса гривни. Так, по мнению Екатерины Шнырковой, генерального директора компании ZEST Outsourcing, вознаграждение низкооплачиваемых работников будет расти с опережением официального уровня инфляции как минимум из-за повышения минимальной зарплаты на 13% в сравнении с 2019 годом — с 4,2 до 4,7 тыс. грн. А рост зарплат на высокооплачиваемых позициях, по мнению Шнырковой, приблизится к индексу инфляции (около 5% по расчётам НБУ).

Счастье не для всех. Зарплаты в промышленности растут, но рабочих мест стало меньше

Повышать зарплаты рабочим придётся также из-за растущей конкуренции со стороны европейских работодателей. С 2020 года Германия и скандинавские страны приоткрывают рынок труда для соискателей из стран, не входящих в ЕС. Устроиться работать в Германию куда сложнее, чем в Польшу. К примеру, необходимо знание немецкого языка на базовом уровне. Но уже сама возможность перетока заробитчан в страны Старой Европы заставляет ранее не отличавшихся особой щедростью польских работодателей повышать зарплаты. Уже в январе 2020 года в объявлениях о работе в Польше для украинских мигрантов всё чаще фигурируют суммы не в $800, а более $1 тыс. По мнению Дмитрия Толмачёва, директора рекрутинговой компании GLOBRECS, это также заставит отечественных работодателей в следующем году поднять зарплаты на 15–20%.

Подобные тенденции зафиксировал и опрос работодателей, проведённый EY. "91% компаний запланировали повышение заработных плат в среднем на 12%", — говорит Юлия Головко, менеджер практики People Advisory Services "EY Украина". Наиболее активный рост, в среднем на 15%, ожидают в финансовом, банковском, телекоммуникационном секторе, торговле и FMCG.

Закат расцвета

Однако многим бизнесам для повышения зарплат может не хватить сил. Уже в конце прошлого года украинская экономика начала подавать тревожные сигналы. Олег Пендзин обращает внимание на то, что безработица в Украине за декабрь 2019 года выросла на 15%, а на каждые 10 рабочих мест, которые закрываются в промышленности, теперь создаётся только шесть новых. По данным Госстата, в декабре 2019-го число официально зарегистрированных безработных в стране увеличилось на 49,3 тыс. человек и достигло 338,2 тыс. При этом количество открытых вакансий сократилось с 80,9 тыс. до 59,0 тыс. Подобная ситуация, по мнению Пендзина, могла стать следствием падения промышленности в Украине на 8,5% (декабрь 2019 года по отношению к декабрю 2018-го).

"Снижение промышленного производства может привести к сокращениям персонала и проблемам с выплатой заработных плат. А укрепление гривни в 2019-м уже вызвало рост дефицита бюджета и задержки по зарплатам в госсекторе", — комментирует проявление негативных тенденций Дмитрий Толмачёв.

Те, кому участие в зарплатной гонке окажется не по плечу, будут вынуждены снижать активность или вовсе сворачивать деятельность. "Когда рынок близок к стабильности или стагнации, рассчитывать на позитивную динамику зарплат не приходится, равно как и тогда, когда общемировая ситуация далека от идеальной и предприятию приходится работать без прибыли, а иногда и с тактическим убытком", — продолжает Татьяна Пашкина, HR-эксперт портала robota.ua. Если наметившиеся в 2019 году негативные процессы в экономике будут углубляться, в незавидном положении могут оказаться многие предприятия.

Впрочем, скорее всего, в 2020 году гривня продолжит начатое после Нового года ослабление. Уже в январе текущего года Нацбанк снизил учётную ставку на 2,5 процентных пункта, до 11%. К концу года этот ориентир для финансового рынка может опуститься до 7–8%. Параллельно будет снижаться доходность украинских ОВГЗ, а значит, сократятся долларовые вливания от зарубежных спекулянтов. На фоне плавной девальвации экспортёры почувствуют себя более комфортно и получат ресурс для повышения зарплат. В этом случае к концу года средняя зарплата по стране вырастет на 10–15% в национальной валюте и останется на нынешнем уровне, около $500 в долларовом эквиваленте. Одним словом, будет топтаться на месте.