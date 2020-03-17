Муж на час и подпольные стрижки. Как выживают украинцы, которых карантин оставил без работы

Большинство людей по всему миру в слове "COVID-19" слышат угрозу жизни и здоровью. Но есть и те, для кого коронавирус угроза финансового состояния и благополучия семьи.

Клиенты без ресторанов, рестораны без доставки

Одними из первых большие трудности из-за карантина почувствовал ресторанный бизнес. Шутки о том, что теперь доставщики еды смогут озолотиться на заказах – так и остались шутками. На деле рестораны и кафе решили отказаться от доставки – не рентабельно, да и рисковать своими работниками никто не хочет, а платить штрафы за нарушение карантинных мер и подавно.

Киевский ресторатор Поли Леви опубликовала пост на своей страничке, в котором объявила о закрытии сети ресторанов.

«Мы закрыли рестораны на время карантина. Вчера был их последний рабочий день. Не уверена, что часть из них сможет открыться в будущем после карантина, так как наши убытки – колоссальные. Но время покажет.

И пользуясь случаем – ищу работу на время карантина, так чтобы это было удалённо… Без выезда в офис, так как сижу с детьми дома и уволила няню в пятницу» – написала предприниматель.

А на вопрос своих подписчиков, почему не перейти на систему доставки еды на дом, ответила: «Служба доставки не даёт мне никакого оборота. Наши гости всегда приходили к нам, а не заказывали доставку. Я ресторан, а не доставка… Мне выгоднее закрыть рестораны, так как если я оставлю поваров и официантов, то не насобираю даже на их месячные зп».

Между тем, МАФы-кофейни продолжают поить своих клиентов кофе и даже штрафов не боятся.

«Я слежу за тем, чтобы возле кафе не собирались больше двух людей. Плюс у меня тут все обработано и продезинфицировано и оплату принимаю только картой», – говорит Фокусу работающий в карантин бариста и добавляет, что и так был вынужден уволить двух сменщиков из-за нехватки дохода.

«Людей на улицах стало меньше, соответственно и дохода меньше. Я работаю как ФОП, и пришлось отправить своих работников в неоплаченный отпуск до конца карантина. Обещал им, что по возобновлению работы подниму ставку, но дожить бы еще до апреля, а там уж посмотрим, как будет» – говорит бариста.

«Казалось я вот-вот стану миллионершей…»

Предприниматель Ирина Роговец из Вишневого Киевской области последние десять лет занимается торговлей товаров для салонов красоты. Самыми ходовыми позициями всегда были одноразовые простыни, перчатки и защитные маски. Казалось бы, в такое коронавирусное время этот бизнес – «золотая жила», но все повернулось иначе.

«В конце января мне казалось что вот-вот и я стану миллионершей. За пару дней мне оборвали телефон и подчистую опустошили склад – заказы на защитные маски поступали каждый час. Склад у меня небольшой и запасы товара тоже не огромные и, естественно, все, что было у меня в наличии, на всех не хватило. Я принялась связываться с поставщиками. Параллельно мне приходят запросы на большие суммы – заказчики умоляют найти для них сразу по 500 штук масок. Но ни у одного поставщика такого количества товара не нашлось. А вскоре они и вовсе прекратили поставки, ведь их основное производство находится в Китае. У меня еще оставались запасы перчаток и простыней – думала на этом смогу продержаться, пока поставщики не возобновят работу. Но и тут меня ждало разочарование. Перчатки, следом за масками, раскупили за неделю. Остались никому не нужные простыни и оплаченный мною пред заказ у поставщика. На кредитной карте минус 20 тыс грн и ни одного заказа или продажи. Тогда я связалась с одним из крупных производителем масок в Украине. Шьют товар они как раз из материала похожего на те простыни, что у меня еще были в запасе. Смогла продать пару рулонов и уже хотела выдохнуть, мол, дело пошло. Как украинский производитель сообщил, что у них закончились специальные резинки для масок, а их они получали из Малайзии, где так же закрыли завод и торговлю. Теперь я не могу торговать – попросту нечем. Через неделю у меня закончится «заначка» и останется не погашенный кредит. Дома двое детей-школьников и мама на пенсии. Как выходить из этой ситуации не знаю. Но уже задумалась над тем чтобы продать шкуру медведя – семейная реликвия передавалась из поколения в поколение. Хотя, кому сейчас такой предмет интерьера может пригодиться, не знаю», – рассказала Фокусу предприниматель Ирина.

Секретные приемы в салонах

К слову о салонах красоты. Все крупные парикмахерские и косметические кабинеты в столице закрыты, но если очень надо можно найти кресло мастера, который с радостью наведет вам красоту.

«Мы работаем в секретном режиме, – шепчет в телефонную трубку администратор одного салона красоты в Святошинском районе, – если вам очень надо, мы вас примем. Вы когда будете у входа в салон, за ручку дверную не тяните, наберите меня по этому номеру, и я вам сама дверь открою»

На вопрос журналиста Фокуса, зачем салон рискует быть оштрафованным продолжая работать в карантин, администратор-конспиратор все так же шепчет: «А детей моих кто кормить будет?! Не можем мы себе позволить сидеть дома. Да и людей надо красотой радоваться в такое то тяжелое время».

Муж на час

Киевлянин Александр Зубко инженер-строитель. Долгое время ездил на заработки в Чехию. Месяц назад получил предложение о работе в пригороде столицы и с радостью вернулся домой – деньги почти те же, зато рядом с семьей.

«Очередной супермаркет решили возводить вблизи Окружной трассы, и набирали новую строительную бригаду. Только мы «ударили по рукам» с застройщиком, подписали необходимые документы, как стали поступать тревожные сообщения о карантинных мерах. Сначала думали, нас это не коснётся, но когда вчера нас собрали, выдали зарплату за отработанную неделю и распустили по домам – тревожные сообщения стали приходить уже мне на ум. А дальше то что? Жена второй год в декрете, деньги есть, но едва ли их хватит на месяц, да еще и не ясно как потом работу искать. Выехать за границу я пока не смогу, стройки в Украине заморожены и что делать? Соседка узнала о нашей ситуации и предложила за деньги помочь ей обои подклеить и шкафы из квартиры в кладовую перенести. С завтрашнего дня развешаю по дому объявление об услуги «муж на час». Кому кран починить, водосток почистить – буду соседям помогать, а они мне, ведь теперь даже 100 грн будут казаться хорошим доходом», – поделился с Фокусом начинающий предприниматель Александр.

Отпустите меня на карантин

Есть и такие группы работников, которых карантин обошел стороной – так называемые, бюджетники.

«Мне 67 лет и я социальный работник, который обслуживает на дому таких же пенсионеров, – рассказывает Фокусу Светлана Ворон из Ивано-Франковска, – Карантин не карантин, закрыты базары или нет, мы все равно должны идти за продуктами и доставлять их нашим подопечным. И плевать всем, что мы тоже давно пенсионеры и находимся в зоне риска при эпидемии коронавируса. Нам ни маски, ни перчатки не выдавали. Да, есть некоторые подопечные (как правило, одинокие пенсионеры), которые входят в положение и лишний раз нас не гоняют за картошкой на базар или в аптеку за аспирином. Но есть и те, кто проживая в почти полном составе семьи, но являются льготниками инвалидных категорий, заставляют по три раза ходить в магазины, потому как утром хотели на ужин борщ, а через час передумали, и захотелось им оливье, а колбасы то нет, а не дай бог, еще и раскупят до завтра. И неважно им коронавирус, карантин или война на улице – надо на оливье колбасу, – иди», – жалуется Фокусу социальный работник.

Светлана Ворон признается, что с радостью бы посидела дома даже за свой счет, лишь бы не рисковать здоровьем и своим и своих подопечных, но кто тогда будет осуществлять доставку продуктов и медикаментов ее подопечным?