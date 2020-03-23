"АТБ" списывает подорожание продуктов на поставщиков, карантин и девальвацию гривны

Компания "АТБ-Маркет" повысила цены на продукты питания и товары первой необходимости.

Об этом сообщает агентство Українськi Новини, ссылаясь на сообщение компании.

Так, продукты "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар – на 8%, макаронные изделия – на 9,5%, пшеничная крупа – на 11%, гречка – на 51%, мука – на 5%, яйца – на 6%.

Гендиректор "АТБ-Маркет" Борис Марков у себя в Facebook объясняет, что в подорожании "не стоит усматривать жажду дополнительного заработка".

"Причина подорожания кроется в том, что крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены. Причем не только для нашей торговой сети, а и для остальных операторов украинского рынка ритейла", – пишет Марков.

Действия поставщиков, в свою очередь, обусловлены значительным ростом затрат на производство продукции (из-за карантина и изменения цен на все импортные составляющие себестоимости товара из-за девальвации гривны).

Именно поэтому сейчас "АТБ" вынежден выставлять на прилавки товары фактически по ценам поставщиков.

При этом, в компании заверяют, что у них есть достаточное количество товаров на складах и распределительных центрах для обеспечения спроса в случае его увеличения.

Как ранее сообщал Фокус:

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