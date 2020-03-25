Полностью остановить страну мы не имеем права: Зеленский поручил продолжить "Большое строительство"

Реализация проекта "Большое строительство" должна быть продолжена, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с главами областных центров и председателями ОГА, сообщил Офис президента.

"Большое строительство" – это совместный проект президента и Кабинета министров, который предусматривает сооружение за бюджетные средства дорог и инфраструктурных объектов по всей стране. О том, что он стартует 1 марта, сказал 7 февраля тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук.

В начале марта новый глава правительства Денис Шмыгаль сказал, что проект "Большое строительство" будет продолжен его Кабмином.

"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большое строительство" должен быть продолжен, но все должно быть безопасно", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. При этом предусмотрено, что его могут как продлить, так и прекратить раньше срока. На этот период, в частности, запрещены массовые собрания людей.

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