МВФ увеличил до $100 млрд общий объем помощи странам в связи с коронавирусом

Совет директоров МВФ одобрил увеличение экстренной финансовой помощи странам в связи с распространением COVID-19 в два раза до $100 млрд.

Пандемия коронавируса уже привела к серьезным нарушениям в мировой экономической и финансовой системе. В результате многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся (EMDC) сталкиваются с неотложными и беспрецедентными финансовыми потребностями, что создает значительный спрос на ресурсы фонда, говорится в официальном сообщении.

В этом контексте Исполнительный совет МВФ утвердил предложения по совершенствованию инструментария фонда для чрезвычайного финансирования. Речь идет об Инструменте быстрого финансирования (RFI), доступного для всех членов, и Механизме быстрого кредитования (RCF), доступного только для стран с низким уровнем дохода, имеющих право на участие в программе льготного финансирования.

Теперь ежегодные лимиты выплат для этих инструментов увеличены в два раза.

"Поскольку мы получили беспрецедентное количество призывов к срочному финансированию – из более чем 90 стран, то удвоение доступа к нашим средствам экстренной помощи поможет удовлетворить спрос на финансирование", – сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Совет директоров также принял предложения по ускорению процесса рассмотрения запросов на финансирование.

Ранее Георгиева заявила, что пандемия коронавируса приведет к самому крупному обвалу мировой экономики со времен Великой депрессии 1929–1933 годов. По ее словам, даже при лучшем сценарии, в 2021 году можно ожидать лишь частичного оздоровления экономики, но все может оказаться гораздо хуже.

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