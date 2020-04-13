64,7 млрд грн на борьбу с коронавирусом. Рада со второй попытки приняла изменения в госбюджет

Верховная Рада приняла законопроект о секвестре госбюджета на 2020 год. "За" проголосовали 249 народных депутатов.

"Слуга народа" дала 226 голосов, депутатская группа "Доверие" - 15, "За майбутне" - 5, внефракционные - 3.

Законопроект предусматривает создание фонда для борьбы с коронавирусом на 64,67 млрд гривен (первом варианте законопроекта планировалось выделить 97,06 млрд гривен). Из него будут финансироваться противоэпидемиологические меры, доплаты к зарплатам медиков и других работников, которые задействованы в борьбе с пандемией.

Проект документа предлагает сократить доходы бюджета с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен, хотя предыдущий проект изменений предусматривал сокращение до 972,6 млрд гривен.

Кроме того, рекомендуется увеличить расходы бюджета с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен ( в первом варианте - до 1,263 трлн гривен).

Предельный дефицит госбюджета увеличивается с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд грн - в три раза. Образовавшийся дефицит хотят покрыть за счет заимствований.

При этом правительство отказалось проводить масштабную приватизацию. Поступления от приватизации уменьшились на 11,5 млрд: с 12 млрд в утвержденном бюджете до 0,5 млрд.

Министерству социальной политики предлагается выделить 29,7 млрд гривен в виде субвенций Пенсионному фонду. Программу субсидий сократят на 8,2 млрд грн, а различные виды помощи сделают меньше не 1,3 млрд гривен.

Министерству здравоохранения выделят 15,8 млрд гривен на реализацию программы гарантий медобслуживания населения.

Для министерства внутренних дел выделят дополнительно 195 млн гривен, которые пойдут на обеспечение функций и задач пограничников.

Напомним, госбюджет в первом квартале 2020 года недополучил 27,6 млрд гривен. Кабмин в обновленном макропрогнозе на 2020 год ожидает падение ВВП на 4,8% и рост инфляции к концу года на 11,6%.

Как ранее сообщал Фокус:

30 марта Рада уже пыталось осуществить изменения в бюджет на 2020 год, однако на это не хватило голосов.