НБУ снизил учетную ставку до 8% и спрогнозировал обвал экономики на 5%

Национальный банк решил с 23 апреля снизить учетную ставку еще на два пункта - с 10% годовых до 8%. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Также НБУ ожидает в 2020 году падение ВВП на 5%, ускорения инфляции до 6% и снижения учетной ставки на конец года до 7%.

По словам Смолия, решение о снижении ставки регулятор принимал с учетом значительного замедления инфляции в марте – апреле (2,3% в марте), а также необходимости стимулирования экономики, которая пострадала из-за карантинных ограничений.

”Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы, но не выйдет за пределы целевого диапазона НБУ, – сказал Смолий. – Этому будет способствовать снижение мировых цен на энергоносители а также то, что потребительский спрос будет оставаться слабым после карантина, несмотря на меры фискального стимулирования со стороны государства”.

В первом квартале 2021 года инфляция превысит 6%, но к концу года замедлится до 5%. На этом уровне НБУ намерен сохранить темпы роста цен в среднесрочной перспективе.

Прогноз инфляции, % в годовом измерении

Обвал экономики в 2020 году будет связан в основном плохими результатами второго квартала, отмечают в Нацбанке. Уже во второй половине года экономика начнет восстанавливаться: в 2021–-2022 годах темпы роста ВВП превысят 4%, говорится в обновленном макропрогнозе.

Прогнозы НБУ основаны на предположении, что Украина до конца второго квартала получит $2 млрд первого транша по новой программе сотрудничества с МВФ, которые будут направлены на финансирование потребностей бюджета.

От прогресса в сотрудничестве с фондом зависит скорость, с которой Нацбанк в дальнейшем будет снижать учетную ставку. Базовый сценарий НБУ – снижение до 7% в четвертом квартале 2020 года. На таком уровне он планирует оставить ставку по меньшей мере до конца 2022 года.

"Мы не исключаем более значительного смягчения монетарной политики, в случае если карантинные ограничения и сокращение потребительского спроса будут сильнее давить на инфляция в сторону снижения", – заявил Смолий.

Напомним, 12 марта НБУ решил поддержать экономику в условиях рисков эпидемии коронавируса и в шестой раз подряд снизил учетную ставку – сразу на 1 процентный пункт – до 10%.

До начала пандемии Смолий говорил, что учетная ставка может составить 7% уже в 2020 году, хотя ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.

Основные макроэкономические показатели*

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