С 28 апреля в Украине ужесточаются правила денежных переводов: не более 5 000 грн без паспорта

С 28 апреля украинцам придется предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тыс. грн (сейчас такой лимит 15 тыс. грн).

Эти требования вводятся в связи с вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

"Закон расширяет требования к идентификации тех, кто делает перевод денежных средств. Это не касается переводов денег с карты на карту. Банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и банк имеетинформацию о держателях карт", - пояснила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Таким образом, деньги переводить с карты на карту можно будет по-прежнему без ограничения суммы. Но отправить с терминала на чужую карту, не идентифицируя себя, можно будет только до 5000 грн.

При этом новые требования не распространяются на:

оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

оплату кредитов до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;

снятие средств с собственного счета.

Как ранее сообщал Фокус: