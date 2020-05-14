Зеленский, Разумков и Шмыгаль не ответили Баканову на письмо об угрозе энергетике
Служба безопасности Украины сообщила, что так и не получила ответа на письмо главы СБУ Ивана Баканова о существующей угрозе для объединенной энергетической системы (ОЭС) страны, направленное президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинских новостей".
Баканов в начале апреля писал об угрозе, связанной с большим количеством в ОЭС производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
"Строительство ВИЭ осуществляется исключительно с позиции коммерческой привлекательности проектов без учета реальных потребностей объединенной энергосистемы Украины в дополнительных генерирующих мощностях, что может привести к разбалансировке энергосистемы и появлению аварийных ситуаций", – отметил глава СБУ.
Для исправления ситуации СБУ предложила:
- ускорить запуск так называемых "зеленых" аукционов;
- разрешить "Укрэнерго" ограничивать производство солнечных и ветроэлектростанций без оплаты за не отпущенную электроэнергию;
- ввести и усилить ответственность за создание производителями ВИЭ небалансов;
- запретить "Укрэнерго" выдавать технические условия на подключение к энергосистеме объектов ВИЭ, которые будут препятствовать производству действующей генерации.
Ранее СБУ просила Верховную Раду внедрить модель проведения "зеленых" аукционов для недопущения дисбаланса ОЭС из-за большого количества производителей ВИЭ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.
- Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что мощность всех АЭС упала вдвое с начала года. При этом, по состояние на 5 мая, на атомных электростанциях Украины работали только 10 из 15 энергоблоков. Часть из них вывели в резерв, а остальные ремонтируют.
- Министр энергетики Ольга Буславец объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии. По ее словам, "зеленая энергетика" – это мировой тренд, но сейчас тариф на нее в Украине действительно слишком большой. В связи с этим Кабмин думает над маораторием на строительством новых СЭС.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но она должна быть дешевой, как и атомная.