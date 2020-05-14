Зеленский, Разумков и Шмыгаль не ответили Баканову на письмо об угрозе энергетике

Служба безопасности Украины сообщила, что так и не получила ответа на письмо главы СБУ Ивана Баканова о существующей угрозе для объединенной энергетической системы (ОЭС) страны, направленное президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинских новостей".

Баканов в начале апреля писал об угрозе, связанной с большим количеством в ОЭС производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Строительство ВИЭ осуществляется исключительно с позиции коммерческой привлекательности проектов без учета реальных потребностей объединенной энергосистемы Украины в дополнительных генерирующих мощностях, что может привести к разбалансировке энергосистемы и появлению аварийных ситуаций", – отметил глава СБУ.

Для исправления ситуации СБУ предложила:

ускорить запуск так называемых "зеленых" аукционов;

разрешить "Укрэнерго" ограничивать производство солнечных и ветроэлектростанций без оплаты за не отпущенную электроэнергию;

ввести и усилить ответственность за создание производителями ВИЭ небалансов;

запретить "Укрэнерго" выдавать технические условия на подключение к энергосистеме объектов ВИЭ, которые будут препятствовать производству действующей генерации.

Ранее СБУ просила Верховную Раду внедрить модель проведения "зеленых" аукционов для недопущения дисбаланса ОЭС из-за большого количества производителей ВИЭ.

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