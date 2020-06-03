В Конгрессе США спрогнозировали, что экономика страны оправится от коронавируса через 10 лет

Бюджетное управление Конгресса США опубликовало прогноз, согласно которому экономика страны восстановится от пандемии COVID-19 и карантинных мер не ранее чем через 10 лет.

В документе говорится, что управлению пришлось серьезно скорректировать собственные прогнозы развития экономики страны. В новом (майском) прогнозе оно существенно снизило оценку номинального ВВП США по итогам второго квартала — до $790 млрд, что на 14,2% ниже показателя, фигурировавшего в январском прогнозе. Для ближайшего же десятилетия разница между двумя прогнозами составит $7,9 трлн.

Различия между этими двумя прогнозами являются результатом экономических последствий пандемии COVID-19, считают в управлении.

Нивелируется же разница между двумя прогнозами не ранее января 2030 года.

При этом в управлении Конгресса отмечают, что принятый пакет мер поддержки экономики на $3,3 трлн лишь "частично смягчит ухудшение экономических условий".

В документе отмечается, что "необычайно высокая степень неопределенности окружает сейчас все экономические прогнозы". Поэтому последующие прогнозы могут быть как более пессимистичными, так и оптимистичными.

Как ранее сообщал Фокус: