Apple и Microsoft стали первыми в истории технологическими компаниями с рыночной капитализацией в $1,5 трлн
Американские Apple и Microsoft стали первыми в истории технологическими компаниями, чья капитализация превысила $1,5 трлн. Исторический рекорд был установлен в ходе торгов 10 июня на бирже NASDAQ.
Ранее этот рубеж преодолела только нефтегазовая компания Saudi Aramco, которая по итогам первого дня торгов после IPO стоила $2 трлн.
Американские технологические гиганты сохраняют за собой статус самых дорогих компаний мира и растут, несмотря на снижение основных индексов NASDAQ, S&P 500 и Dow Jones. В последние дни стоимость Amazon выросла до $1,3 трлн, а Alphabet, материнской компании Google, — до $1 трлн.
У Microsoft оказались востребованными технологии для облачных вычислений и удаленной работы. Amazon заработала на расширении электронной торговли, а Alphabet пережила падение рекламной активности лучше, чем ожидалось. В случае Apple повышение стоимости связано с ожиданиями по поводу выхода нового iPhone с поддержкой 5G.
Кроме того, все эти компании имеют надежные балансовые отчеты и обширные базы пользователей по всему миру.
К закрытию торгов совокупная стоимость четырех компаний была около $5 трлн. Для сравнения – ВВП США составляет $20,5 трлн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Microsoft объявила, что достигла изначально заявленных целей в отношении своей операционной системы Windows 10, которая теперь установлена на 1 млрд устройств: компьютерах, приставках,планшетах, смартфонах и др.
- Apple получила патент на создание синтезированных групповых фото. Это значит, что благодаря новой технологии несколько находящихся на расстоянии людей смогут делать снимки, которые программа затем совместит в один.