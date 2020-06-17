В Раде приняли закон, который за счет ОВГЗ спасет "Энергоатом" от долгов

Под мерами по погашению задолженности подразумевается докапитализация НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма на сумму задолженности.

Ранее и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин рассказывал, что выпущенные ОВГЗ предприятие разместит в банках, в которых у него кредиты.

"Тем самым мы получаем средства, которые мы им должны за кредиты. У нас освобождаются все наши кредитные линии и мы можем брать средства, чтобы кредитоваться и закрывать свои программы и закрывать долги", – объясняет Котин.

В пояснительной записке указано, что кредиторская задолженность "Энергоатома" составляет 28,1 млрд грн. При этом, по данным "Энергоатома", долг ликидированного предприятия "Энергорынок" перед генерирующей компанией к концу 2019 года оставался на уровне около 11,7 млрд грн, или 42% от общей суммы задолженности.

Законопроектом предложено списать долги государственных шахт за электроэнергию, а также долги "Энергорынка" перед "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", а также перед поставщиками и производителями элекроэнергии на оккупированных территориях.

Оставшиеся после этого долги дебиторов "Энергорынок" должен пропорционально переуступить кредиторам. При этом НРКЭУ обязано предусмотреть средства для погашения долгов операторов электросетей в тарифе на передачу электроэнергии.

В конечном итоге остатки долгов "Энергорынка" должны быть списаны, а сама компания ликвидирована.

При этом на сумму списанной задолженности уставный капитал ГП НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" должен быть увеличен за счет выпуска ОВГЗ, что приведет к увеличению государственного долга.

Автор законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук отметил, что согласно принятому проекту состоятся взаимозачеты между предприятиями энергосферы.

"То есть, никакие деньги никому дариться не будут, по факту это будут расчеты в ноль, что даст возможность вывести эти предприятия из кризиса, из-под риска банкротства", – пояснил он.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии. Позже Денис Шмыгаль заявил, что энергетический баланс утверждался в присутствии президента Владимира Зеленского, его и председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.

В Минэнерго поясняли, что отключают энергоблоки АЭС в связи со спадом потребления электроэнергии, поскольку атомные энергоблоки могут работать только ровным графиком – их мощность быстро изменять невозможно.

97 нардепов обратились к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки, ведь это, по их мнению, приведет к снижению уровня безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома", а также увеличит выбросы углекислого газа.