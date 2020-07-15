Идеальные управители. Фокус представил рейтинг 39 лучших топ-менеджеров 2020 года

Экономика
Фокус представил ежегодный рейтинг лучших-топ менеджеров Украины. В 2020 году в список вошли 39 человек — как управляющих собственным бизнесом, так и наемных топов частных компаний, и руководителей государственных и муниципальных активов.

На первом этапе редакция Фокуса определила самые значимые для украинской экономики рынки по их вкладу в ВВП страны и объединили некоторые из них, получив в итоге 13 секторов: аграрный, финансовый, промышленность, нефте- и газодобыча, IT, ретейл, пищепром, строительство и девелопмент, фармацевтика, авторынок, транспорт и инфраструктура, телеком, алкорынок.

На втором этапе Фокус опросил около 100 отраслевых экспертов, аналитиков и участников рынков. Среди них: Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU; Александр Мартыненко, глава департамента группы ICU по корпоративному анализу; Катерина Скибская, генеральный директор DOPOMOGA Ukraine, компания ANCOR Ukraine; Инна Звягинцева, аналитик инвесткомпании Adamant Capital; Марина Сапрыкина, руководитель центра "Развитие корпоративной социальной ответственности"; Игорь Дикий, директор корпоративного департамента рейтингового агентства IBI-Raring; Владимир Саенко, партнер Sayenko Kharenko; Владимир Стецик, вице-президент по бизнес-образованию "Киевской школы экономики"; Олег Бойчук и Юрий Котляров, партнеры ЮФ "Астерс"; Анжелика Левицкая и Виктория Подворчанская, советники ЮФ "Астерс"; Андрей Жук, председатель правления Ассоциации ретейлеров Украины, компания Arricano Real Estate; экономист Игорь Гарбарук; Дмитрий Васильев и Александр Попов, основатели архитектурного бюро "АРХИМАТИКА"; Роман Белик и Богдан Серотюк, совладельцы и партнеры инвестиционной компании InCo home; Сергей Пилипенко, гендиректор ПСГ "Ковальська"; Дарья Беда, руководитель по развитию проектов компании Citex Development.

Большинство экспертов свои баллы пожелали выставлять анонимно.

Баллы выставляла также редакция Фокуса.

Респонденты называли самых эффективных, по их мнению, управленцев и объясняли, почему именно их считают достойными звания лучшего топ-менеджера в своей отрасли в минувшем году.

Рейтинг 39 лучших топ-менеджеров Украины:

Аграрный сектор

  • Андрей Веревский (основатель агрохолдинга "Кернел", председатель совета директоров)
  • Виктор Иванчик (генеральный директор, основатель агропромхолдинга "Астарта-Киев")
  • Юрий Косюк (основатель и генеральный директор агроиндустриального холдинга МХП)

Промышленность

  • Юрий Рыженков (генеральный директор группы "Метинвест")
  • Мауро Лонгобардо (генеральный директор металлургического комбината ArcelorMittal)
  • Фади Храйбе (генеральный директор "Интерпайп")

IT

  • Юрий Антонюк (вице-президент, глава компании EPAM CEE)
  • Тарас Кицмей (соучредитель и член Совета директоров компании SoftServe)
  • Игорь Беда (старший вице-президент, управляющий директор GlobalLogic в Центральной и Восточной Европе)

Нефтегаз и энергетика

  • Андрей Коболев (председатель правления "Нафтогаза Украины")
  • Дмитрий Сахарук (генеральный директор ДТЭК Энерго)
  • Олег Никоноров (директор Региональной газовой компании)

Ретейл

  • Владимир Костельман (совладелец и президент Fozzy Group)
  • Вера Витинская (генеральный директор компании Eldorado)
  • Виталий Антонов (основатель ОККО Group, президент "Концерна Галнафтогаз" (сеть АЗК ОККО)

Недвижимость

  • Игорь Никонов (основатель компании KAN Development)
  • Василий Хмельницкий (основатель инвестиционной группы UFuture)
  • Игорь Кушнир (председатель правления — президент ЧАО "ХК "КИЕВГОРСТРОЙ")

Финансы

  • Александр Писарук (председатель правления Райффайзен Банка Аваль)
  • Кирилл Шевченко (председатель правления Укргазбанка)
  • Сергей Черненко (председатель Правления АТ "ПУМБ")

Транспорт и логистика

  • Алексей Вадатурский (генеральный директор компании "Нибулон")
  • Александр Бульба (генеральный директор компании "Нова пошта")
  • Виталий Дятленко (основатель Uklon)

Авто

  • Юкичи Маруяма (генеральный директор "Тойота-Украина")
  • Франсуа Мариот (председатель правления "Рено Украина")
  • Дамьен Мартан-Кошер (генеральный директор "Пежо Ситроен Украина")

Фармацевтика

  • Владимир Костюк (исполнительный директор компании "Фармак")
  • Андрей Обризан (генеральный директор компании "Дарница")
  • Йенс Беренс (бывший генеральный директор фармацевтической компании Bayer Ukraine)

Пищепром

  • Камран Искандаров (генеральный директор компании "Кока-Кола Украина")
  • Алессандро Дзанелли (генеральный директор компании Nestlе в Украине и Молдове)
  • Вячеслав Москалевский (президент корпорации Roshen)

Алко

  • Дмитрий Шпаков (CEO AB InBev Efes )
  • Евгений Шевченко (генеральный директор Carlsberg Ukraine)
  • Анатолий Корчинский (генеральный директор Bayadera Group)

Телекоммуникации

  • Александр Комаров (президент компании "Киевстар")
  • Михаил Шелемба (генеральный директор компании "Датагруп")
  • Ольга Устинова (генеральный директор компании "Vodafone Украина")

С полной версией рейтига 39 лучших топ-менеджеров Украины можно ознакомиться на сайте Focus.ua.