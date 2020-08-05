Цена на серебро побила рекорд 1979 года: за месяц драгметалл подорожал на 34%

В июле 2020 года серебро увеличилось в цене на 34%. Это самый большой скачок за месяц с декабря 1979 года. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что серебро подорожало намного больше, чем другие активы. К примеру, золото выросло на 11,5%.

Интерес к серебру и золоту растет на фоне опасений инфляции американского доллара. Темпы роста цены серебра в начале года были ниже темпов роста цены золота, но со временем золото существенно отстало.

Так, 4 августа октябрьский фьючерс на драгоценный металл достиг $2000,6 за тройскую унцию.

Кроме того, по темпам роста стоимости серебро может продолжить обгонять золото, заявил FT управляющий фондами драгоценных металлов в Jupiter Asset Management Нед Нэйлор-Лиланд. Он отметил, что разница в цене по-прежнему более чем в два раза больше, чем была, например, в 2011 году.

Росту спроса на серебро также помогает его использование в промышленном производстве электроники и солнечных батарей, заявил FT аналитик Mitsubishi Джонатан Батлер.

По его словам, повышенный спрос на серебро был спровоцирован еще и пандемией коронавируса: серебро используют в качестве катализатора окиси этилена при создании материалов для защитных масок и перчаток.

Отметим, 27 июля цена августовского фьючерса на золото выросла на 33%, до $1931 за тройскую унцию. Это наивысшая стоимость за всю историю торгов. Предыдущий абсолютный рекорд был установлен 6 сентября 2011 года, тогда унция стоила $1920.

Ранее сообщалось, что глобальный спрос на ювелирные изделия из золота упал до рекордного минимума. Причиной падения стали нестабильность в мире из-за коронавируса и высокие цены на золото. Такой вывод сделали во Всемирном совете по золоту.