Резюме принимают на русском и украинском. Deutsche Bahn ищет в Украине квалифицированных рабочих

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn на своем рекрутинговом портале опубликовал объявление о поиске в Украине электромонтеров контактной сети для проектов электрификации железных дорог в Германии. Об этом сообщил ЦТС.

Электромонтерам предлагают работу по монтажу и ремонту компонентов контактной сети по всей территории Германии - "в новых регионах и на свежем воздухе". Требуемый опыт работы электромонтером 4, 5 или 6 разряда не менее одного года. Ограничений по возрасту нет, резюме принимают в том числе на украинском или русском языках.

Претендентам предлагают официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, 39-часовую рабочую неделю, отпуск 30 рабочих дней.

Напомним, 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе был подписан Меморандум о сотрудничестве между УЗ и Deutsche Bahn.

Министерство инфраструктуры ищет через Prozorro консультантов в сфере железных дорог, ими могут стать не только Deutsche Bahn. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В общем планируется потратить 86 миллионов гривен.

Власти Украины приостановили сотрудничество УЗ с Deutsche Bahn. Об этом в конце апреля заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера – 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать – у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", – подчеркнул министр.