ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в 2020 году на фоне высокой экономической неопределенности

ОПЕК снизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2020 году. В августе она ожидала, что спрос упадет на 9,06 млн баррелей в сутки, а сейчас уже говорит о потере 9,5 млн баррелей в сутки. В среднем спрос будет на уровне 90,2 млн баррелей в сутки, говорится в отчете, датированным 14 сентября.

В следующем году суточный показатель спроса вырастет на 6,6 млн баррелей.

Прогноз изменения спроса на нефть

Главной причиной ухудшения прогноза в ОПЕК назвали то, что из-за пандемии коронавируса скорость восстановления экономической активности и потенциал роста спроса на нефть остается неопределенным, особенно в азиатских странах.

Спотовые цены на нефть продолжили рост в августе, достигнув шестимесячного максимума. Нефтяная корзина ОПЕК (ORB) в августе подорожала на 1,77 доллара до 45,19 доллара за баррель, увеличившись на 4,1%. Нефтяные фьючерсы за август выросли примерно на 4% на фоне относительно позитивных настроений на рынке, позитивных экономических индикаторов и более слабого доллара США. Однако основные биржевые игроки не продемонстрировали четкой тенденции позиционирования на фоне все тех же неопределенных перспектив восстановления экономики и спроса на нефть.

Динамика нефтяных цен

Напомним, цена нефти марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель пробив почти трехмесячный минимум. Такой обвал рынка обусловлен снижением отпускной цены на нефть, которую Саудовская Аравия выставила на октябрь.