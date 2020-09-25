365 дней – на старт. Шмыгаль через год планирует запустить фондовый рынок в Украине

Кабинет министров начал консультации со специалистами по вопросу создания фондового рынка в Украине и через год начнет реализовывать эту идею.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с Американской торговой палатой (ACC), которая объединяет крупнейших инвесторов и международные компании, работающие в Украине.

"Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка", – сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, падение ВВП в первом квартале этого года составило 1,3% в годовом измерении, а в четвертом квартале 2019 года был рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом – 2,9%.

При этом, правительство сохраняет прогноз спада ВВП в этом году на уровне 4,8% и ожидает его роста на 4,6% в следующем году. НБУ ожидает снижение ВВП по итогам этого года на 6%, а в следующем году ожидает его роста на 4%.